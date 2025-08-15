Ντόναλντ Τραμπ: Η Ουκρανία θα αποφασίσει για ανταλλαγές εδαφών με τη Ρωσία

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα αφήσει την Ουκρανία να αποφασίσει αν θα μπει σε συζητήσεις για ανταλλαγές εδαφών με τη Ρωσία.

Ο Τραμπ έκανε τις δηλώσεις αυτές μιλώντας σε δημοσιογράφους επί του αμερικανικού προεδρικού αεροσκάφους (Air Force One) στην πορεία του για την Αλάσκα όπου θα έχει σύνοδο κορυφής σε λίγες ώρες με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Υψηλό διακύβευμα!!!» γράφει ο Τραμπ αναχωρώντας για την Αλάσκα

«Υψηλό διακύβευμα!!!»: Αυτή ήταν η λακωνική ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ, γραμμένη με κεφαλαία γράμματα στο Truth Social, πριν την αναχώρησή του για την Αλάσκα, όπου αναμένεται να έχει αργότερα σήμερα συνάντηση κορυφής με τον ομόλογό του της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι μαζί με τον Αμερικανό πρόεδρο ταξιδεύουν ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο υπουργός Εμπορίου Χάουαρντ Λάτνικ, ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ και Τζον Ράτκλιφ διευθυντής της CIA.

Νωρίτερα η αμερικανική προεδρία ανέφερε ότι η σύνοδος κορυφής θα γίνει στις 11:00 τοπική ώρα (22:00 ώρα Ελλάδος) στο Άνκορατζ. Λίγο νωρίτερα, στο Άνκορατζ έφτασε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ.

Ζελένσκι: «Ήρθε η ώρα να τερματιστεί ο πόλεμος και η Ρωσία πρέπει να λάβει τα απαραίτητα μέτρα»

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι είναι σημαντικό η σημερινή σύνοδος κορυφής μεταξύ του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου ομολόγου Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα να ανοίξει τον δρόμο προς μια «δίκαιη ειρήνη», καθώς και για επί της ουσίας τριμερείς συνομιλίες μεταξύ των ηγετών της Ουκρανίας, της Ρωσίας και των ΗΠΑ.

«Ήρθε η ώρα να τερματιστεί ο πόλεμος και η Ρωσία πρέπει να λάβει τα απαραίτητα μέτρα. Βασιζόμαστε στην Αμερική», έγραψε ο Ζελένσκι στο Telegram.

Η Ουκρανία «βασίζεται» στον Τραμπ για να πείσει τη Ρωσία να τερματίσει τον πόλεμο, ανέφερε ο Ουκρανός πρόεδρος.