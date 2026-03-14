Νορβηγία: Χειροτερεύει η υγεία της πριγκίπισσας Μέτε – Μάριτ: Χρειάζεται άμεσα μεταμόσχευση πνεύμονα

Σοβαρή είναι η κατάσταση της υγείας της πριγκίπισσας της Νορβηγίας, Μέτε-Μάριτ, καθώς φέρεται να χρήζει άμεσης μεταμόσχευσης πνεύμονα λόγω της πνευμονικής ίνωσης από την οποία πάσχει.

Σύμφωνα με το περιοδικό Hallo!, η Μέτε-Μάριτ, η οποία είναι παντρεμένη με τον διάδοχο του θρόνου Χάακον, δεν έχει εμφανιστεί δημόσια από τις 28 Ιανουαρίου, όταν επισκέφθηκε τη Βιβλιοθήκη Fredrikstad για να γιορτάσει την 100ή επέτειό της.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε το παλάτι, εξετάσεις που πραγματοποιήθηκαν το τελευταίο διάστημα έδειξαν σαφή επιδείνωση της υγείας της, γεγονός που οδήγησε τους γιατρούς να ξεκινήσουν διαδικασία αξιολόγησης για το ενδεχόμενο μεταμόσχευσης πνευμόνων.

#BREAKING The 🇳🇴 Court has announced that Crown Princess Mette-Marit is on sick leave for at least 2 weeks (and possibly longer), therefore all her events are postponed . She also will not attend King Carl Gustaf’s Jubilee celebrations



«Η πριγκίπισσα έχει αυξανόμενη ανάγκη για εξατομικευμένη φροντίδα, ξεκούραση και αποκατάσταση, και το επίσημο πρόγραμμα της προσαρμόζεται στην κατάστασή της», δήλωσε η επικεφαλής επικοινωνίας του Παλατιού, σε συνέντευξή της στο TV2.

Η Μέτε-Μάριτ διαγνώστηκε με πνευμονική ίνωση, μια πολύ σοβαρή πάθηση των πνευμόνων, το 2018 και αναμένεται να υποβληθεί σε μεταμόσχευση πνεύμονα. Πέρυσι, αναφέρθηκε ότι η κατάστασή της είχε επιδεινωθεί, και η ίδια είχε πάρει άδεια για ένα μήνα τον Οκτώβριο για να υποβληθεί σε αποκατάσταση.

Εν τω μεταξύ, ο σύζυγός της πρίγκιπας Χάακον συνεχίζει τις επίσημες υποχρεώσεις του, αν και δεν έκανε καμία δήλωση για την υγεία της συζύγου του κατά τη διάρκεια της πρόσφατης επίσκεψής του στις εγκαταστάσεις νορβηγικής εταιρείας τηλεπικοινωνιών.

Σημειώνεται ότι τον Σεπτέμβριο του 2023 και τον Οκτώβριο του 2024 η Μέτε-Μάριτ είχε πάρει αναρρωτική άδεια για αρκετές εβδομάδες, ακυρώνοντας δημόσιες υποχρεώσεις της.

Οι αναφορές στα αρχεία Έπσταϊν και οι δικαστικές περιπέτειες του γιου της

Εκτός, όμως από το ζήτημα υγείας, η πριγκίπισσα Μέτε-Μάριτ αντιμετωπίζει και άλλα θέματα νομικής φύσης, μολονότι αυτά δεν την επηρεάζουν άμεσα. Αρχικά, η αναφορά του ονόματός της στην υπόθεση Έπσταϊν είχε σοβαρό αντίκτυπο – κοινωνικό, πολιτικό και ηθικό – στη Νορβηγία, μετά τα έγγραφα που έφερε στη δημοσιότητα το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης.

Σύμφωνα με τη νορβηγική εφημερίδα VG, η τελευταία δέσμη αποχαρακτηρισμένων αρχείων για τον χρηματιστή περιλαμβάνει σχεδόν 1.000 αναφορές στο όνομα της Μέτε-Μάριτ. Στα έγγραφα περιλαμβάνονται δεκάδες ηλεκτρονικά μηνύματα που είχαν ανταλλάξει οι δυο τους την περίοδο 2011–2014, υποδηλώνοντας συνεχή και στενή επικοινωνία.

Τα νορβηγικά μέσα ενημέρωσης επικεντρώθηκαν ιδιαίτερα στο περιεχόμενο των email, τα οποία αντήλλασσαν για χρόνια. Σε ορισμένα μηνύματα, η Μέτε-Μάριτ εμφανίζεται ιδιαίτερα θερμή, λέγοντάς του ότι «γαργαλάς το μυαλό μου», αποκαλώντας τον «πολύ γενναιόδωρο» και «τόσο γλυκό».

Μάλιστα, τα αρχεία δείχνουν επίσης ότι το 2013 έμεινε για τέσσερις ημέρες σε οικία του Έπσταϊν στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα, σε περίοδο που εκείνος απουσίαζε.

«Έδειξα κακή κρίση και μετανιώνω βαθιά που είχα οποιαδήποτε επαφή με τον Επστάιν. Είναι απλώς ντροπιαστικό», ανέφερε σε δήλωση που είχε δοθεί στη δημοσιότητα από το παλάτι.

Παράλληλα, σε εξέλιξη είναι η δίκη του γιου της, Μάριους Μποργκ Χόιμπι, ο οποίος κατηγορείται για βιασμό και άλλα σοβαρά αδικήματα. Ο Χόιμπι, που γεννήθηκε από προηγούμενη σχέση της Μέτε-Μάριτ πριν από τον γάμο της με τον πρίγκιπα Χάακον, αντιμετωπίζει συνολικά 38 κατηγορίες, μεταξύ των οποίων τέσσερις υποθέσεις βιασμού, επιθέσεις και αδικήματα που σχετίζονται με ναρκωτικά.

Σε περίπτωση καταδίκης, κινδυνεύει με ποινή έως και 16 ετών κάθειρξης. Ο ίδιος αρνείται τις σοβαρότερες κατηγορίες, περιλαμβανομένων εκείνων για σεξουαλική κακοποίηση.