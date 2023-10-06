Νόμπελ Ειρήνης 2023: Απονεμήθηκε στην Ιρανή Narges Mohammadi

Η Ιρανή Narges Mohammadi, υπέρμαχος των δικαιωμάτων των γυναικών στο Ιράν, βραβεύεται με το φετινό Νόμπελ Ειρήνης 2023.

BREAKING NEWS

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2023 #NobelPeacePrize to Narges Mohammadi for her fight against the oppression of women in Iran and her fight to promote human rights and freedom for all.#NobelPrize pic.twitter.com/2fyzoYkHyf ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ October 6, 2023

«Η Νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ αποφάσισε να τιμήσει την Narges Mohammadi με το Νόμπελ Ειρήνης 2023 για τον αγώνα της κατά της καταπίεσης των γυναικών στο Ιράν και τη μάχη της να προωθήσει τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ελευθερία για όλους», ανέφερε η επιτροπή.

