Νόμπελ Ειρήνης 2023: Απονεμήθηκε στην Ιρανή Narges Mohammadi

Ακτιβίστρια για τα δικαιώματα των γυναικών στη χώρα της

Νόμπελ Ειρήνης 2023: Απονεμήθηκε στην Ιρανή Narges Mohammadi
DEBATER NEWSROOM
UPD: 12:42

Η Ιρανή Narges Mohammadi, υπέρμαχος των δικαιωμάτων των γυναικών στο Ιράν, βραβεύεται με το φετινό Νόμπελ Ειρήνης 2023.

«Η Νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ αποφάσισε να τιμήσει την Narges Mohammadi με το Νόμπελ Ειρήνης 2023 για τον αγώνα της κατά της καταπίεσης των γυναικών στο Ιράν και τη μάχη της να προωθήσει τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ελευθερία για όλους», ανέφερε η επιτροπή.

