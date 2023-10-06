Στέφανος Κασσελάκης: «Με τον Τάιλερ θέλουμε να αποκτήσουμε 2 αγόρια»

Το χθεσινό επεισόδιο των «Πρωταγωνιστών» ήταν αφιερωμένο στον Στέφανο Κασσελάκη, τον νέο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ που έχει απασχολήσει τη δημοσιότητα όσο κανείς άλλος το τελευταίο διάστημα.

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης μίλησε εκ βαθέων για όλα στον Σταύρο Θεοδωράκη, ενώ δεν δίστασε να μπει και σε ζητήματα που αφορούν την προσωπική του ζωή.

Φυσικά, από την κουβέντα τους δεν θα μπορούσε να λείπει και η αναφορά στον σύντροφο της ζωής του, Τάιλερ Μακμπέθ. Ο Στέφανος Κασσελάκης τον χαρακτήρισε «χρυσό παιδί», ενώ αποκάλυψε και την κοινή επιθυμία τους να αποκτήσουν δύο παιδιά.

«Είμαστε ήδη οικογένεια με τον Τάιλερ. Οικογένεια γίνεσαι όταν έχεις έναν συνάνθρωπο, με τον οποίο ευθυγραμμίζεσαι ψυχολογικά, αξιακά και δημιουργείς το οικοσύστημά σου. Δύο άνθρωποι που επιλέγουν την αγάπη, είναι οικογένεια. Η αγάπη κάνει την οικογένεια. Εγώ και ο Τάιλερ θα θέλαμε να επεκτείνουμε την οικογένειά μας», είπε συγκεκριμένα στη συνέντευξη ο Στέφανος Κασσελάκης, ενώ παρακάτω πρόσθεσε: «Μπορεί κάποιος να κοιτάει με στραβά μάτια αλλά στο τέλος της μέρας ξέρουμε ποιοι είμαστε. Θεωρώ ότι είμαστε ήδη οικογένεια. Ο Τάιλερ και εγώ θέλουμε να αποκτήσουμε δυο αγόρια. Τον Απόλλωνα και τον Ηλία. Με παρένθετη μητέρα. Θα θέλαμε η προσωπικότητα του καθενός μας να μεταφερθεί στα παιδιά».

