Νετανιάχου: «Κανένα παλαιστινιακό κράτος δυτικά του Ιορδάνη, προσφέρετε τεράστια ανταμοιβή στην τρομοκρατία»

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, σχολίασε την αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους από το Ηνωμένο Βασίλειο, την Αυστραλία και τον Καναδά, δηλώνοντας ότι η απάντηση του Ισραήλ θα δοθεί μετά την επιστροφή του από τις ΗΠΑ την επόμενη εβδομάδα.

Σε βιντεοσκοπημένη δήλωση, ο Νετανιάχου τόνισε: «Έχω ένα σαφές μήνυμα για τους ηγέτες που αναγνωρίζουν το παλαιστινιακό κράτος μετά τη φρικτή σφαγή της 7ης Οκτωβρίου: προσφέρετε μια τεράστια ανταμοιβή στην τρομοκρατία».

Πρόσθεσε επίσης: «Έχω και ένα άλλο μήνυμα για εσάς: αυτό δεν θα συμβεί. Κανένα παλαιστινιακό κράτος δεν θα ιδρυθεί δυτικά του ποταμού Ιορδάνη».

Ο Νετανιάχου επισήμανε ότι η τελική θέση του Ισραήλ θα ανακοινωθεί όταν επιστρέψει από τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου έχει προγραμματιστεί να συναντηθεί με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.