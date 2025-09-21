Νετανιάχου: «Κανένα παλαιστινιακό κράτος δυτικά του Ιορδάνη, προσφέρετε τεράστια ανταμοιβή στην τρομοκρατία»
Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ αντιδρά στην αναγνώριση της Παλαιστίνης από Ηνωμένο Βασίλειο, Αυστραλία και Καναδά
Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, σχολίασε την αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους από το Ηνωμένο Βασίλειο, την Αυστραλία και τον Καναδά, δηλώνοντας ότι η απάντηση του Ισραήλ θα δοθεί μετά την επιστροφή του από τις ΗΠΑ την επόμενη εβδομάδα.
Σε βιντεοσκοπημένη δήλωση, ο Νετανιάχου τόνισε: «Έχω ένα σαφές μήνυμα για τους ηγέτες που αναγνωρίζουν το παλαιστινιακό κράτος μετά τη φρικτή σφαγή της 7ης Οκτωβρίου: προσφέρετε μια τεράστια ανταμοιβή στην τρομοκρατία».
Πρόσθεσε επίσης: «Έχω και ένα άλλο μήνυμα για εσάς: αυτό δεν θα συμβεί. Κανένα παλαιστινιακό κράτος δεν θα ιδρυθεί δυτικά του ποταμού Ιορδάνη».
Ο Νετανιάχου επισήμανε ότι η τελική θέση του Ισραήλ θα ανακοινωθεί όταν επιστρέψει από τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου έχει προγραμματιστεί να συναντηθεί με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.
