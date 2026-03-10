Νέες επιθέσεις των ΗΠΑ και Ισραήλ σε Τεχεράνη και Λίβανο – Απάντηση με χτυπήματα από Ιράν και Χεζμπολάχ (Βίντεο)

Η Μέση Ανατολή φλέγεται για 11η μέρα, με τις επιθέσεις των ΗΠΑ και Ισραήλ προς Ιράν και Λίβανο να είναι συνεχόμενες, ενώ από την πλευρά τους Τεχεράνη και Χεζμπολάχ απαντούν με χτυπήματα.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε και νωρίτερα ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ αναμένονται σφοδρά χτυπήματα στο Ιράν, με το Ισραήλ από την πλευρά του να συνεχίζει τις επιχειρήσεις του σε στόχους που έχει θέσει στον σχεδιασμό του.

LIVE οι εξελίξεις στην Μέση Ανατολή:

Οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν ανακοίνωσαν σήμερα ότι έβαλαν στο στόχαστρο μια στρατιωτική εγκατάσταση του Ισραήλ και ένα κέντρο συλλογής πληροφοριών, καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή διανύει την ενδέκατη ημέρα του.

Στην ανακοίνωση, ο στρατός λέει ότι «επιτέθηκε, με τη βοήθεια μη επανδρωμένων αεροσκαφών, σε ένα στρατιωτικό κέντρο στη Χάιφα και στο κέντρο λήψης πληροφοριών από κατασκοπευτικούς δορυφόρους».

Το «στρατιωτικό κέντρο», σύμφωνα με την Τεχεράνη, διαδραματίζει «ρόλο-κλειδί για την παραγωγή όπλων» και είναι «στρατηγικής σημασίας για τις πολεμικές δυνατότητες του εχθρού», όπως μεταδίδει το πρακτορείο Tasnim.

Λίγο νωρίτερα, οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν μια νέα ομοβροντία πυραύλων στο Ισραήλ, ιδίως στο Τελ Αβίβ, καθώς και σε αμερικανικούς στόχους στη Μέση Ανατολή.

Λίβανος: Νέες αεροπορικές επιδρομές του Ισραηλινού στρατού

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν κύμα αεροπορικών επιδρομών εναντίον υποδομών της Χεζμπολάχ στα νότια προάστια της Βηρυτού στον Λίβανο.

Οι επιδρομές έρχονται μετά την επανάληψη της προειδοποίησής του από τον στρατό για εκκένωση της περιοχής, ενός προπυργίου της Χεζμπολάχ, γνωστού ως Νταχίγιε.

Τα ΗΑΕ κλείνουν το μεγαλύτερο διυλιστήριο της Μέσης Ανατολής

Τα ΗΑΕ κλείνουν το μεγαλύτερο διυλιστήριο πετρελαίου της Μέσης Ανατολής, μετά από χτύπημα drone, σύμφωνα με όσα μεταδίδει το Bloomberg.

Η επίθεση προκάλεσε πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις, οι οποίες έχουν την δυνατότητα να επεξεργάζονται 922.000 βαρέλια την ημέρα. Την ίδια στιγμή, οι εκατέρωθεν επιθέσεις σε Ισραήλ, Ιράν και άλλα κράτη της Μέσης Ανατολής συνεχίζονται. Το γραφείο Τύπου του Άμπου Ντάμπι ανέφερε ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί στην επίθεση.

Το υπουργείο Άμυνας των ΗΑΕ δήλωσε ότι εντόπισε εννέα πυραύλους και 35 drones την Τρίτη, καθώς ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν συνεχίζει να έχει αντίκτυπο σε όλη την περιοχή.

Το υπουργείο άμυνας των ΗΑΕ ανέφερε ότι αναχαιτίστηκαν οκτώ πύραυλοι και ένας έπεσε στη θάλασσα, ενώ αναχαιτίστηκαν επίσης 26 drone.

Να θυμίσουμε ότι η Σαουδική Αραβία έκλεισε επίσης το μεγαλύτερο διυλιστήριο της την περασμένη εβδομάδα και το Κατάρ έκλεισε τη μεγαλύτερη εγκατάσταση εξαγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) στον κόσμο μετά από επιθέσεις με drones.