Νέα πυραυλική επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ – Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες
Τι ανέφεραν οι Αρχές
Ο βαλλιστικός πύραυλος που εκτοξεύτηκε από το Ιράν στην τελευταία επίθεση στο κεντρικό Ισραήλ πιθανότατα αναχαιτίστηκε, σύμφωνα με τις αρχικές στρατιωτικές εκτιμήσεις.
Δεν υπάρχουν αναφορές για άμεσες επιπτώσεις ή τραυματισμούς στην επίθεση, την όγδοη από τα μεσάνυχτα, η οποία έστειλε εκατομμύρια ανθρώπους στο κεντρικό Ισραήλ σε καταφύγια.
Σύμφωνα με πληροφορίες, θραύσματα πυραύλων χτύπησαν ανοιχτές περιοχές. Η Διοίκηση Εσωτερικού Μετώπου των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων αναφέρει ότι οι πολίτες σε περιοχές όπου ήχησαν οι σειρήνες μπορούν πλέον να εγκαταλείψουν τα καταφύγια.
