Είναι θετική εξέλιξη για τον κόσμο η αποδυνάμωση του καθεστώτος στο Ιράν;
Νέα πυραυλική επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ – Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες

Τι ανέφεραν οι Αρχές

Νέα πυραυλική επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ – Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες
Ο βαλλιστικός πύραυλος που εκτοξεύτηκε από το Ιράν στην τελευταία επίθεση στο κεντρικό Ισραήλ πιθανότατα αναχαιτίστηκε, σύμφωνα με τις αρχικές στρατιωτικές εκτιμήσεις.

Δεν υπάρχουν αναφορές για άμεσες επιπτώσεις ή τραυματισμούς στην επίθεση, την όγδοη από τα μεσάνυχτα, η οποία έστειλε εκατομμύρια ανθρώπους στο κεντρικό Ισραήλ σε καταφύγια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, θραύσματα πυραύλων χτύπησαν ανοιχτές περιοχές. Η Διοίκηση Εσωτερικού Μετώπου των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων αναφέρει ότι οι πολίτες σε περιοχές όπου ήχησαν οι σειρήνες μπορούν πλέον να εγκαταλείψουν τα καταφύγια.

