Στο Σεν Τροπέ, το καταφύγιο που η ίδια επέλεξε για να ζήσει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, διεξάγεται αυτή την ώρα η κηδεία της θρυλικής Μπριζίτ Μπαρντό. Η εμβληματική «Μπε Μπε», που σφράγισε τον γαλλικό κινηματογράφο και τη σεξουαλική απελευθέρωση, έφυγε από τη ζωή στις 28 Δεκεμβρίου σε ηλικία 91 ετών.

Η μεταφορά της σορού της στην εκκλησία Notre-Dame-de-l’Assomption συνοδεύτηκε από μια συγκινητική πομπή, όπου το πλήθος ξέσπασε σε χειροκροτήματα, ενώ γαυγίσματα σκύλων αντήχησαν ως ένας συμβολικός χαιρετισμός από τα ζώα που τόσο αγάπησε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διαβάστε επίσης: Μπριζίτ Μπαρντό: Πέθανε από καρκίνο – Όσα αποκάλυψε ο σύζυγός της, λίγο πριν την κηδεία της στο Σεν Τροπέ

Η αθόρυβη μάχη με τον καρκίνο και η επιθυμία για απλότητα

Λίγο πριν το τελευταίο αντίο, ο επί 30 χρόνια σύζυγός της, Μπερνάρ ντ’Ορμάλ, αποκάλυψε πως η σταρ έδωσε μια σιωπηλή και αξιοπρεπή μάχη με τον καρκίνο, έχοντας υποβληθεί σε δύο χειρουργικές επεμβάσεις.

Παρά τους εξαντλητικούς πόνους, η Μπριζίτ Μπαρντό παρέμεινε διαυγής και ανήσυχη για την τύχη των ζώων μέχρι την τελευταία στιγμή.

Πιστή στον αντικομφορμιστικό χαρακτήρα της, αρνήθηκε κάθε είδους κρατική τιμή, με την οικογένειά της να απορρίπτει την πρόταση της γαλλικής κυβέρνησης για εθνική τελετή, καθώς η ίδια απεχθανόταν τις επισημότητες.

Η τελετή και η ταφή στο ναυτικό κοιμητήριο

Μέσα στην εκκλησία, υπό τους ήχους της Μαρία Κάλλας και του «Ave Maria», η ατμόσφαιρα ήταν φορτισμένη, με τον ιερέα να ζητά από τους παρευρισκόμενους να αποφύγουν τη χρήση κινητών τηλεφώνων.

Ανάμεσα στους οικείους της, τον γιο και τα εγγόνια της, παρούσα ήταν και η Μαρίν Λε Πεν, προσωπική της φίλη, ενώ η απουσία του προεδρικού ζεύγους Μακρόν επιβεβαίωσε την επιθυμία για μια κηδεία χωρίς πολιτική λάμψη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ταφή της θα πραγματοποιηθεί στο Ναυτικό Κοιμητήριο του Σεν Τροπέ, δίπλα στους γονείς της, μια απόφαση που ελήφθη για να αποφευχθεί ο συνωστισμός τουριστών στην έπαυλή της, τη θρυλική «Μαντράγκ».

Δείτε παρακάτω live την κηδεία: