Μέση Ανατολή: Μπαράζ επιθέσεων σε Σαουδική Αραβία, Ιορδανία, Κατάρ

Η Μέση Ανατολή βρίσκεται στις φλόγες μια ακόμη ημέρα, καθώς σημειώνονται μπαράζ επιθέσεων σε πολλές χώρες.

Συγκεκριμένα, τόσο η Σαουδική Αραβία, όσο η Ιορδανία και το Κατάρ ανακοίνωσαν πως δέχθηκαν επιθέσεις με πυραύλους και drones.

Το Υπουργείο Άμυνας του Κατάρ ανακοίνωσε ότι τέσσερις ιρανικοί βαλλιστικοί πύραυλοι και πολλά μη επανδρωμένα αεροσκάφη επιτέθηκαν σήμερα στο κράτος του Κόλπου. Σε ανακοίνωσή του, ανέφερε ότι οι ένοπλες δυνάμεις του Κατάρ αναχαίτισαν με επιτυχία όλα τα drones και τους βαλλιστικούς πυραύλους.

Από εκεί και πέρα, το Υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας ανέφερε ότι οι αεράμυνες του βασιλείου αναχαίτισαν και κατέστρεψαν ένα drone πάνω από την ανατολική επαρχία της χώρας, σύμφωνα με ανάρτηση στο X. Δεν υπήρχαν άμεσες πληροφορίες σχετικά με το από πού εκτοξεύτηκε το drone.

Η Ιορδανία αναχαίτισε 79 ιρανικούς πυραύλους και drones στη δεύτερη εβδομάδα του πολέμου

Ο στρατός της Ιορδανίας αναφέρει ότι αναχαίτισε 79 από τους 85 πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη που εκτόξευσε το Ιράν με στόχο «ζωτικές τοποθεσίες» στο βασίλειο κατά τη δεύτερη εβδομάδα του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Τα υπόλοιπα πέντε μη επανδρωμένα αεροσκάφη και ένας πύραυλος προσγειώθηκαν στην Ιορδανία, ανέφερε.

Ο εκπρόσωπος της Διεύθυνσης Δημόσιας Ασφάλειας της Ιορδανίας ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι θραύσματα από 93 πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπεσαν κατά τη διάρκεια της δεύτερης εβδομάδας του πολέμου «στις περισσότερες επαρχίες του βασιλείου, τραυματίζοντας εννέα άτομα». Το περασμένο Σάββατο, η Ιορδανία κατηγόρησε το Ιράν ότι εκτόξευσε 119 πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη στο έδαφός της κατά την πρώτη εβδομάδα του πολέμου. Τουλάχιστον 14 άνθρωποι συνολικά έχουν τραυματιστεί στην Ιορδανία από ιρανικές επιδρομές.