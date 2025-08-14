Μελάνια Τραμπ: Απειλεί τον γιο του Μπάιντεν με μήνυση πάνω από ένα δισεκ. δολάρια για ισχυρισμό ότι συνδέεται με τον Έπσταϊν

Με μήνυση πάνω από 1 δισεκ. δολάρια απειλεί τον γιο του Τζο Μπάιντεν, Χάντερ, η Μελάνια Τραμπ μετά τους ισχυρισμούς του ότι τη σύστησε στον σύζυγό της ο Τζέφρι Έπσταϊν.

Οι δικηγόροι της Πρώτης Κυρίας των ΗΠΑ χαρακτήρισαν τον ισχυρισμό του Μπάιντεν ως «ψευδή, υποτιμητικό, δυσφημιστικό και προκλητικό».

Ο γιος του πρώην προέδρου των ΗΠΑ έκανε τα σχόλια αυτά κατά τη διάρκεια συνέντευξης νωρίτερα αυτόν τον μήνα, στην οποία επέκρινε έντονα τους πρώην δεσμούς του προέδρου με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Έπσταϊν, ο οποίος αυτοκτόνησε στη φυλακή εν αναμονή της δίκης του το 2019.

Σε συνέντευξη με τον σκηνοθέτη Άντριου Κάλαχαν ισχυρίστηκε ότι αδημοσίευτα έγγραφα που σχετίζονται με τον Έπσταϊν θα «εμπλέκουν» τον Πρόεδρο Τραμπ. «Ο Έπσταϊν σύστησε τη Μελάνια στον Τραμπ – οι συνδέσεις είναι τόσο ευρείες και βαθιές», είπε ο Χάντερ Μπάιντεν.

Ο Ντόναλντ Τραμπ υπήρξε φίλος του Έπσταϊν, αλλά έχει δηλώσει ότι οι δυο τους ήρθαν σε ρήξη στις αρχές της δεκαετίας του 2000, επειδή ο χρηματιστής είχε «κλέψει» εργαζομένους που δούλευαν στο σπα του γκολφ κλαμπ του Τραμπ στη Φλόριντα.

Οι δικηγόροι της Μελάνια Τραμπ σε επίστολή τους προς τον δικηγόρο του Χάντερ Μπάιντεν ζητούν να ανακαλέσει τον ισχυρισμό και να ζητήσει συγγνώμη ο γιος του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, διαφορετικά θα αντιμετωπίσει νομικές ενέργειες για «πάνω από 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε ζημιές». Η επιστολή αναφέρει ότι η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ έχει υποστεί «συντριπτική οικονομική ζημία και ζημία στη φήμη της» λόγω του ισχυρισμού που επανέλαβε.

Στην επιστολή, οι δικηγόροι της Μελάνια Τραμπ σημειώνουν ότι ο ισχυρισμός αποδόθηκε εν μέρει στον Μάικλ Γουλφ, έναν δημοσιογράφο που έγραψε μια επικριτική βιογραφία του προέδρου, ο οποίος σε πρόσφατη συνέντευξη στο Daily Beast φέρεται να ισχυρίστηκε ότι η Πρώτη Κυρία ήταν γνωστή σε έναν συνεργάτη του Έπσταϊν και του Τραμπ όταν γνώρισε τον σύζυγό της.

Το μέσο ενημέρωσης αργότερα απέσυρε την ιστορία αφού έλαβε μια επιστολή από τον δικηγόρο της Πρώτης Κυρίας που αμφισβήτησε το περιεχόμενο και τον τρόπο παρουσίασης της ιστορίας. Δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι το ζευγάρι γνωρίστηκε από τον Έπσταϊν.

Στη συνέχεια το αμερικανικό Μέσο ανέφερε ότι «αφού εξέτασε το θέμα, το The Beast αφαίρεσε το άρθρο και ζητά συγγνώμη για οποιαδήποτε σύγχυση ή παρεξήγηση».

Ένα προφίλ του Ιανουαρίου 2016 από το Harper’s Bazaar ανέφερε ότι η Μελάνια Τραμπ γνώρισε τον σύζυγό της τον Νοέμβριο του 1998, σε ένα πάρτι που διοργάνωσε ο ιδρυτής ενός πρακτορείου μοντέλων. Τότε, η Μελάνια Τραμπ είχε δηλώσει ότι αρνήθηκε να του δώσει τον αριθμό τηλεφώνου της επειδή εκείνος συνοδευόταν. Το προφίλ ανέφερε ότι ο Τραμπ είχε πρόσφατα χωρίσει από τη δεύτερη σύζυγό του, Μάρλα Μέιπλς, με την οποία χώρισε το 1999.