Μεγάλη έκρηξη σε αποθήκες πυρομαχικών στη Σαχριάρ του Ιράν (Βίντεο)
Το μεσημέρι της Τετάρτης σημειώθηκε η ισχυρή έκρηξη
Το μεσημέρι της Τετάρτης (18/02) σημειώθηκε ισχυρή έκρηξη στη Σαχριάρ του Ιράν.
Στα social media κυκλοφόρησε ένα βίντεο στο οποίο φαίνονται μαύρα σύννεφα καπνού να αναβλύζουν από απόσταση.
Επίσης υπάρχουν αναφορές ότι η έκρηξη έγινε σε αποθήκες πυρομαχικών και καυσίμων.
BREAKING: 🚨 Powerful explosion reported in Shahriar, Iran.
Unconfirmed reports indicate depots containing ammunition and fuel may have been hit. pic.twitter.com/5WmBI1ogkK— TRENDING ➞ 911 (@911NewsBreaks) February 18, 2026
