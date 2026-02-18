Μεγάλη έκρηξη σε αποθήκες πυρομαχικών στη Σαχριάρ του Ιράν (Βίντεο)

Το μεσημέρι της Τετάρτης (18/02) σημειώθηκε ισχυρή έκρηξη στη Σαχριάρ του Ιράν.

Στα social media κυκλοφόρησε ένα βίντεο στο οποίο φαίνονται μαύρα σύννεφα καπνού να αναβλύζουν από απόσταση.

Επίσης υπάρχουν αναφορές ότι η έκρηξη έγινε σε αποθήκες πυρομαχικών και καυσίμων.