Μεγάλη έκρηξη σε αποθήκες πυρομαχικών στη Σαχριάρ του Ιράν (Βίντεο)

Το μεσημέρι της Τετάρτης σημειώθηκε η ισχυρή έκρηξη

Πηγή: Χ
Αναστασία Ξυδιά

Το μεσημέρι της Τετάρτης (18/02) σημειώθηκε ισχυρή έκρηξη στη Σαχριάρ του Ιράν.

Στα social media κυκλοφόρησε ένα βίντεο στο οποίο φαίνονται μαύρα σύννεφα καπνού να αναβλύζουν από απόσταση.

Επίσης υπάρχουν αναφορές ότι η έκρηξη έγινε σε αποθήκες πυρομαχικών και καυσίμων.

