Ιδιαίτερη αίσθηση έχει προκαλέσει ένα αποκαλυπτικό δημοσίευμα της Wall Street Journal, σύμφωνα με το οποίο, ο Έλον Μασκ έχει καταστρώσει ένα μυστικό σχέδιο για να αποκτήσει όσο το δυνατόν περισσότερα παιδιά με στόχο τη μείωση του παγκόσμιου πληθυσμού.

Ανάμεσα στις γυναίκες που φέρεται να προσέγγισε ο Έλον Μάσκ είναι και η διάσημη influencer Σεντ Κλέρ που τους προηγούμενους μήνες υποστήριξε ότι είναι η μητέρα του 13ου από τα 14 παιδιά που έχει αποκτήσει ο μεγιστάνας.

Μιλώντας στη Wall Street Journal, η γνωστή influencer αποκάλυψε ότι ο Έλον Μασκ της έδωσε 15 εκατομμύρια δολάρια για να μην αποκαλύψει σε κανέναν την εγκυμοσύνη της. Σύμφωνα με την ίδια, η σύλληψη του Ρωμύλου, όπως λέγεται το μόλις 7 μηνών αγοράκι, έγινε κατά τη διάρκεια ενός πρωτοχρονιάτικου ταξιδιού στο Σεν Μπαρτς.

Η ίδια αναφέρει στη συνέντευξή της ότι ο Έλον Μασκ είχε ξεκινήσει ήδη συζητήσεις για το όνομα του παιδιού που θα αποκτήσουν όταν κάνουν έρωτα για πρώτη φορά. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της, στο επίμαχο ταξίδι με τον ιδρυτή της Tesla, του είχε αποκαλύψει ότι είχε ωορρηξία με εκείνον να της απαντά «τι περιμένουμε;»

Το δημοσίευμα αποκαλύπτει ότι το επόμενο διάστημα ο οικονομικός διαχειριστής του Μασκ, Τζάρεντ Μπέρτσαλ, φέρεται να προσέφερε 15 εκατομμύρια δολάρια εφάπαξ και 100.000 δολάρια ανά μήνα ώστε η 26χρονη να δεχθεί τους όρους του μεγιστάνα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές ο Μασκ ζήτησε το παιδί να γεννηθεί με καισαρική, γιατί ο φυσιολογικός τοκετός περιορίζει το μέγεθος του εγκεφάλου του νεογέννητου. Ταυτόχρονα, φέρεται να της ζήτησε να μην γίνει περιτομή. Από την άλλη, όμως, η Σεντ Κλερ, έκανε φυσιολογικό τοκετό έκανε και περιτομή στο παιδί, γιατί η ίδια είναι Εβραϊκής καταγωγής.

Στο ίδιο δημοσίευμα γίνεται λόγος, ότι δικαστήριο της Νέας Υόρκης ζήτησε τεστ πατρότητας που έδειξε ότι το παιδί της 26χρονης έχει πατέρα τον Μασκ κατά 99.9999% πιθανότητες.

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, ο Μασκ έχει καταστρώσει σχέδιο για να μπορέσει να αντιμετωπίσει τη μείωση του παγκόσμιου πληθυσμού.

Ο Έλον Μασκ όπως αναφέρει το ρεπορτάζ έχει δημιουργήσει το δικό του «χαρέμι» καθώς εκτός από τα 14 παιδιά με 4 διαφορετικές γυναίκες υπάρχουν και άλλα παιδιά τα οποία χρησιμοποιεί ως «λεγεώνα».

Οι επαφές φαίνεται να γίνονται μέσω X ενώ τους προσφέρει συμφωνίες εμπιστευτικότητας για να εξασφαλίσει τη σιωπή τους.

The details of Musk’s baby mission are only now starting to spill into the public. A person familiar with Musk’s thinking on the agreements with the mothers of his children said that Musk believes it is better to resolve these matters behind closed doors for the safety and…