Μάντσεστερ: «Τρομοκρατική ενέργεια» η φονική επίθεση σε συναγωγή – Γιλέκο με εκρηκτικά φορούσε ο δράστης (Βίντεο)

Η επίθεση στη συναγωγή στο Μάντσεστερ, όπου έχασαν τη ζωή τους δύο άνθρωποι και τραυματίστηκαν σοβαρά άλλοι τρεις, αντιμετωπίζεται ως τρομοκρατική ενέργεια.

«Με βάση τα στοιχεία που έχουμε, η αντιτρομοκρατική έχει κηρύξει το περιστατικό ως τρομοκρατικό» δήλωσε ο αναπληρωτής διοικητής Λόρενς Τέιλορ, προσθέτοντας ότι ειδικές ομάδες «διεξάγουν έρευνα για το τι συνέβη».

«Θα διασφαλίσουμε ότι κάθε στοιχείο και κάθε πτυχή της έρευνας θα εξεταστεί. Συνεργαζόμαστε στενά με τις υπηρεσίες ασφαλείας για να διασφαλίσουμε ότι θα έχουμε πλήρη εικόνα των πληροφοριών τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες», σημείωσε.

If you've been flying a Hamas flag, chanting 'From the river to the sea', advocating 'Jihad' against Israel/Jews/ Zionists, telling Jews to, 'go back to where you came from', virtue-signaling with your Keffiyeh, today's events at the Manchester Synagogue is your reward. pic.twitter.com/OjXuoFX1kq— John Bell (@PlasFron) October 2, 2025

Συνελήφθησαν δύο άτομα για την επίθεση στο Μάντσεστερ

Να παραμείνουν οι πολίτες σε εγρήγορση ζήτησε ο Λόρενς Τέιλορ και να αναφέρουν οτιδήποτε δεν φαίνεται φυσιολογικό στην αστυνομία. Επίσης πρόσθεσε ότι έχουν γίνει δύο συλλήψεις για το περιστατικό, ενώ ο δράστης είναι νεκρός.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το BBC, υπάρχουν υποθέσεις ότι πίσω από την επίθεση μπορεί να βρίσκεται η ακροδεξιά.

This is the clearest picture so far of the Manchester synagogue terrorist



The BBC is speculating that the far-right could be behind the attack. pic.twitter.com/kFPGMee8hB— Visegrád 24 (@visegrad24) October 2, 2025

Appalled by the Manchester synagogue attack. In 2025, targeting Jews or anyone, for their beliefs is barbaric.



We're better than this, Britain. Live and let live, no matter our differences. No more hate. No more violence. #StopAntisemitism pic.twitter.com/JcrNRsj6Bz October 2, 2025

Στη συναγωγή της Εβραϊκής Κοινότητας Heaton Park στο προάστιο Κράμπσολ σημειώθηκε η επίθεση. Η Daily Mail γράφει ότι αρχικά ο δράστης έπεσε με το αυτοκίνητο του πάνω σε πολίτες και στη συνέχεια άρχισε να μαχαιρώνει.

Ο σερ Στέφεν Γουάτσον, ο αρχηγός της αστυνομίας, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου είπε ότι στο σημείο υπήρχε μεγάλος αριθμός πιστών διότι σήμερα είναι η ημέρα του Γιομ Κιπούρ, της πιο ιερής ημέρας στο εβραϊκό θρησκευτικό ημερολόγιο.

«Υπήρχε μεγάλος αριθμός πιστών που παρευρίσκονταν στη συναγωγή τη στιγμή της επίθεσης, αλλά χάρη στην ανδρεία του προσωπικού ασφαλείας και των πιστών που βρίσκονταν μέσα, καθώς και στην ταχεία αντίδραση της αστυνομίας, ο δράστης δεν κατάφερε να εισέλθει», ανέφερε.

Οι αρχές πυροβόλησαν τον δράστη

Η αστυνομία δρώντας άμεσα, έφτασε σε 7 λεπτά από την αρχική κλήση στο σημείο και ο δράστης δέχθηκε πυρά από τις αρχές.

«Μετά από μια γρήγορη αντίδραση, ένοπλοι αστυνομικοί της Greater Manchester Police συνέλαβαν τον δράστη και πυροβολήθηκε θανάσιμα από τους αστυνομικούς μέσα σε επτά λεπτά από την αρχική κλήση», είπε ο αρχηγός της αστυνομίας.

This was the moment a police officer shot the terrorist who stabbed a group of Jews in front of a synagogue in Manchester, England today



🇬🇧 pic.twitter.com/Cfntojaa5R October 2, 2025

Ο δράστης φορούσε γιλέκο με εκρηκτικό μηχανισμό

Ο αρχηγός της αστυνομίας, αναφερόμενος στην ταυτότητα του δράστη δήλωσε: «Πιστεύουμε ότι η ταυτότητα του δράστη έχει εξακριβωθεί, αλλά μέχρι να είμαστε σίγουροι για αυτό το γεγονός, είναι πρόωρο να ανακοινώσουμε αυτή τη λεπτομέρεια σε αυτό το στάδιο».

Όπως είπε, ο δράστης της επίθεσης φορούσε ένα γιλέκο που έμοιαζε να έφερε εκρηκτικό μηχανισμό.

Πρόσθετα μέτρα στις συναγωγές

«Πρόσθετα μέσα της αστυνομίας» αναπτύσσονται για την ασφάλεια των συναγωγών σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο, ανακοίνωσε επίσης πριν από την αναχώρησή του από τη Δανία ο βασιλιάς Κάρολος Γ’.

Ο βασιλιάς Κάρολος Γ’ δήλωσε ότι είναι «συγκλονισμένος» από την επίθεση. «Η σύζυγός μου και εγώ έχουμε συγκλονιστεί και λυπηθεί βαθύτατα μαθαίνοντας για την αποτρόπαια επίθεση στο Μάντσεστερ, ιδιαίτερα αυτή την τόσο σημαντική μέρα για την εβραϊκή κοινότητα», δήλωσε, αναφερόμενος στο Γιομ Κιπούρ. «Οι σκέψεις και οι προσευχές μας είναι σε όλους τους ανθρώπους που επλήγησαν από αυτό το φρικτό περιστατικό».

Η ισραηλινή πρεσβεία στη Βρετανία καταδίκασε την «απεχθή και βαθιά ανησυχητική» επίθεση, η οποία έλαβε χώρα την ημέρα της εβραϊκής γιορτής Γιομ Κιπούρ, της ιερότερης του Ιουδαϊσμού. Κατά τη διάρκεια της γιορτής αυτής, οι πιστοί κατά κανόνα πηγαίνουν αρκετές φορές στη συναγωγή για να προσευχηθούν.

Ο εβραϊκός πληθυσμός στο Μείζον Μάντσεστερ ανερχόταν περίπου σε 28.000 το 2021, σύμφωνα με τον βρετανικό οργανισμό Institute for Jewish policy Research.

Η εβραϊκή οργάνωση Community Security Trust (CST) έκανε λόγο για «φρικτή επίθεση» στην ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν καταδίκασε μια «αντισημιτική τρομοκρατική επίθεση» στο ίδιο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, ενώ ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα εξέφρασε την «αλληλεγγύη του κατά του αντισημιτισμού και του μίσους σε όλες τις μορφές».

Η Βρετανία γνωρίζει αύξηση του αριθμού των αντισημιτικών περιστατικών τα τελευταία χρόνια, με μια κορύφωση μετά την 7η Οκτωβρίου 2023.

Η CST κατέγραψε 1.521 περιστατικά τους πρώτους έξι μήνες του 2025, μια μείωση σε σχέση με το ρεκόρ των 2019 το πρώτο εξάμηνο του 2024.

Ωστόσο, ο αριθμός φέτος είναι ο δεύτερος υψηλότερος που έχει καταγραφεί ποτέ, δήλωσε η φιλανθρωπική οργάνωση, η οποία παρακολουθεί τον αντισημιτισμό στη Βρετανία από το 1984.

Η επίθεση πραγματοποιείται επίσης λίγες ημέρες πριν από τη 2η επέτειο της φονικής εφόδου της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ, την 7η Οκτωβρίου 2023, κατά την οποία 1.219 άνθρωποι σκοτώθηκαν, κυρίως άμαχοι, σύμφωνα με απολογισμό του Γαλλικού Πρακτορείου βάσει επίσημων στοιχείων.

Σε αντίποινα, ο ισραηλινός στρατός εξαπέλυσε μεγάλη επιχείρηση στη Λωρίδα της Γάζας η οποία μετρά 66.055 νεκρούς, κυρίως αμάχους, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς, τα οποία ο ΟΗΕ θεωρεί αξιόπιστα.