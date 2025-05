Τον γύρο του κόσμου κάνει το βίντεο που δείχνει την ένταση ανάμεσα στον Εμανουέλ Μακρόν και την σύζυγό του Μπριζίτ, κατά την άφιξή τους στο Ανόι του Βιετνάμ.

Συγκεκριμένα, το βίντεο δείχνει τον Εμανουέλ Μακρόν να στέκεται στο άνοιγμα της πόρτας για να βγει από αυτό. Ξαφνικά το χέρι της συζύγου του, Μπριζίτ Μακρόν προσγειώθηκε με δύναμη στο πρόσωπό του.

Αμέσως μετά το περιστατικό αυτό ο Μακρόν μάζεψε όση ψυχραιμία του είχε απομείνει και βγήκε από το αεροπλάνο με την σύζυγό του αλλά οι φωτογραφίες και τα πλάνα μαρτυρούσαν ότι περνάει δύσκολα.

French President Emmanuel Macron was slapped by his wife during a family dispute that was caught on camera.



The incident occurred shortly after the French presidential plane landed in Vietnam.



What exactly enraged his wife remains unclear. pic.twitter.com/O8bnm4wVMC