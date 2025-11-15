Κρητική βεντέτα: Έχει ασχοληθεί σοβαρά το ελληνικό κράτος;
Κρητική βεντέτα: Έχει ασχοληθεί σοβαρά το ελληνικό κράτος; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Κρητική βεντέτα: Έχει ασχοληθεί σοβαρά το ελληνικό κράτος; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΔΙΕΘΝΗ

Λιβύη: Τουλάχιστον 4 νεκροί σε ναυάγιο με μετανάστες στα ανοιχτά της αλ Χουμς

Δύο βάρκες που μετέφεραν 95 μετανάστες

Λιβύη: Τουλάχιστον 4 νεκροί σε ναυάγιο με μετανάστες στα ανοιχτά της αλ Χουμς
DEBATER NEWSROOM

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν δύο βάρκες που μετέφεραν 95 μετανάστες ανατράπηκαν στα ανοικτά της παράκτιας πόλης αλ Χουμς της Λιβύης την Πέμπτη, ανακοίνωσε σήμερα η λιβυκή Ερυθρά Ημισέληνος.

Η μια βάρκα μετέφερε 26 μετανάστες από το Μπαγκλαντές, τέσσερις εκ των οποίων έχασαν τη ζωή τους, σύμφωνα με την πηγή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην άλλη βάρκα επέβαιναν 69 μετανάστες, συμπεριλαμβανομένων δύο Αιγυπτίων και δεκάδων Σουδανών, πρόσθεσε η Ερυθρά Ημισέληνος χωρίς να διευκρινίσει την τύχη αυτών.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΔΙΕΘΝΗ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ