Λιβύη: Ο Χαφτάρ έτοιμος να δώσει άδεια στην Τουρκία για έρευνες στην Μεσόγειο, σύμφωνα με το Bloomberg

Έτοιμο να δώσει άδεια στην Τουρκία για την έρευνα εμφανίζεται το κοινοβούλιο της Λιβύης για έρευνες υδρογονανθράκων σε θαλάσσιες ζώνες που διεκδικεί το κράτος της Βόρειας Αφρικής.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το Bloomberg, οι δύο χώρες έχουν προχωρήσει σε διαβουλεύσεις για την έναρξη των ερευνών σε σημεία της νότιου Μεσογείου. Μάλιστα, η Βουλή των αντιπροσώπων αναμένεται να προχωρήσει τις προσεχείς εβδομάδες σε ψηφοφορία για το τουρκολιβυκό μνημόνιο του 2019 το οποίο κρίθηκε παράνομο από τις διεθνείς συμβάσεις.

Η Λιβύη, μέλος του ΟΠΕΚ αλλά βαθιά τραυματισμένη από τον εμφύλιο, παραμένει διαιρεμένη ανάμεσα στη διοίκηση της Τρίπολης και εκείνη της Βεγγάζης. Η πρώτη διατηρεί στενούς δεσμούς με την Άγκυρα και έχει ήδη ταχθεί υπέρ του συμφώνου, ενώ η δεύτερη, υπό την παρουσία του στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ, αποτελούσε έως τώρα τον βασικό αντίπαλο της συμφωνίας.

Αν όμως αλλάξουν τα δεδομένα, τότε ανοίγει ο δρόμος σε τουρκικά πλοία για να προχωρήσουν σε γεωτρήσεις και σεισμικές έρευνες σε περιοχές της Μεσογείου ανάμεσα στην Κρήτη και την Τουρκία και θα δημιουργήσει εντάσεις με Ελλάδα και Κύπρο.

Η προσέγγιση αυτή έρχεται έπειτα από χρόνια σύγκρουσης. Η Τουρκία είχε στηρίξει στρατιωτικά την τότε κυβέρνηση της Τρίπολης με ισλαμιστικές αναφορές, την οποία ο Χαφτάρ προσπάθησε ανεπιτυχώς να ανατρέψει με τη βοήθεια συμμάχων όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Αίγυπτος και η Ρωσία.

Ακολούθησε μια ειρηνευτική πρωτοβουλία υπό την αιγίδα του ΟΗΕ που έφερε στην πρωθυπουργία τον Αμπντούλ Χαμίντ Ντμπεϊμπά, χωρίς ωστόσο να γεφυρώσει το χάσμα. Η χώρα συνεχίζει να είναι μοιρασμένη σε δύο κέντρα εξουσίας, με συνεχείς εντάσεις για τον έλεγχο των εσόδων από τον πλούσιο φυσικό πλούτο της χώρας.

Τουρκική κορβέτα στην Βεγγάζη

Σύμφωνα με Τούρκους αξιωματούχους, ενδεικτικό της βελτίωσης των επαφών Τουρκίας και Λιβύης αποτελεί η επίσκεψη της τουρκικής κορβέτας TCG Kinaliada στο λιμάνι της Βεγγάζης, η πρώτη του είδους. Παράλληλα, η Άγκυρα εξετάζει την αποστολή στρατιωτικών εκπαιδευτών και συμβούλων, ενώ τον περασμένο Απρίλιο ο γιος του Χαφτάρ, Σαντάμ, συναντήθηκε στην Άγκυρα με τον Τούρκο υπουργό Άμυνας και τον αρχηγό του στρατού.

Πέρα από τα ενεργειακά, η Τουρκία επιδιώκει να επαναφέρει στη ζωή σειρά επιχειρηματικών συμβολαίων δισεκατομμυρίων δολαρίων, τα οποία είχαν «παγώσει» μέσα στον κύκλο συγκρούσεων που ξέσπασε μετά την πτώση του Μουαμάρ Καντάφι το 2011. Ήδη έχουν ξεκινήσει απευθείας πτήσεις προς τη Βεγγάζη, ενώ τουρκικές κατασκευαστικές εταιρείες έχουν εμπλακεί σε έργα ανασυγκρότησης της χώρας.

Σύμφωνα με Λίβυο αξιωματούχο, υπάρχει πλέον συναίνεση ανάμεσα στις αρχές της Ανατολικής Λιβύης ότι η συμφωνία με την Τουρκία μπορεί να λειτουργήσει προς όφελος τους. Ελλάδα ανακοίνωσε τον Μάιο διαγωνισμό για έρευνες υδρογονανθράκων νότια της Κρήτης, σε περιοχές που η Λιβύη θεωρεί ότι ανήκουν στη δική της θαλάσσια δικαιοδοσία.

Η εξέλιξη αυτή έχει πυροδοτήσει περαιτέρω εντάσεις, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ξεκαθαρίσει ότι το τουρκολιβυκό μνημόνιο παραβιάζει κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων χωρών όπως αναφέρει το Bloomberg επικαλούμενο τον το Δίκαιο της Θάλασσας του ΟΗΕ.