Λευκός Οίκος: Διέταξε τις αμερικανικές δυνάμεις να επικεντρωθούν στην «καραντίνα» του πετρελαίου της Βενεζουέλας

Ο Λευκός Οίκος διέταξε τις αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις να επικεντρωθούν σχεδόν αποκλειστικά στην εφαρμογή της «καραντίνας» στη Βενεζουέλα, δήλωσε σήμερα ένας Αμερικανός αξιωματούχος στο πρακτορείο Reuters.

«Μολονότι οι στρατιωτικές επιλογές εξακολουθούν να υπάρχουν, εστιάζουμε αρχικά στη χρήση οικονομικής πίεσης, ενισχύοντας τις κυρώσεις, ώστε να επιτύχουμε το αποτέλεσμα που επιδιώκει ο Λευκός Οίκος», είπε η πηγή αυτή.

Η δήλωση θα μπορούσε να περιορίσει την άμεση προοπτική χερσαίων επιθέσεων των ΗΠΑ κατά της Βενεζουέλας, τις οποίες ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι μπορεί να πραγματοποιηθούν.

Ο αξιωματούχος, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας, δήλωσε ότι η εντολή του Λευκού Οίκου ήταν οι αμερικανικές δυνάμεις να επικεντρωθούν σχεδόν αποκλειστικά «στην καραντίνα του πετρελαίου της Βενεζουέλας για τουλάχιστον τους επόμενους δύο μήνες».

«Οι μέχρι στιγμής προσπάθειες έχουν ασκήσει τρομερή πίεση στον (πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς) Μαδούρο και η πεποίθηση είναι ότι μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου η Βενεζουέλα θα αντιμετωπίσει οικονομική καταστροφή, εκτός εάν συμφωνήσει να κάνει σημαντικές παραχωρήσεις στις ΗΠΑ», δήλωσε ο αξιωματούχος.