Κρεμλίνο: Ο Πούτιν συνομιλεί με τον πρόεδρο του Ιράν και ζητά άμεση «αποκλιμάκωση»

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν μίλησε τηλεφωνικά με τον Ιρανό πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, επικαλούμενο το Κρεμλίνο.

Κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας, το Κρεμλίνο αναφέρει ότι ο Πούτιν «επιβεβαίωσε την κατ’ αρχήν θέση του υπέρ της το συντομότερο δυνατό αποκλιμάκωσης της σύγκρουσης και της επίλυσής της με πολιτικά μέσα».