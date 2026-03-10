Είναι θετική εξέλιξη για τον κόσμο η αποδυνάμωση του καθεστώτος στο Ιράν;
Είναι θετική εξέλιξη για τον κόσμο η αποδυνάμωση του καθεστώτος στο Ιράν; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Είναι θετική εξέλιξη για τον κόσμο η αποδυνάμωση του καθεστώτος στο Ιράν; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΔΙΕΘΝΗ

Κρεμλίνο: Ο Πούτιν συνομιλεί με τον πρόεδρο του Ιράν και ζητά άμεση «αποκλιμάκωση»

Τι συζήτησαν οι δυο πλευρές

Κρεμλίνο: Ο Πούτιν συνομιλεί με τον πρόεδρο του Ιράν και ζητά άμεση «αποκλιμάκωση»
SPUTNIK POOL
DEBATER NEWSROOM

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν μίλησε τηλεφωνικά με τον Ιρανό πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, επικαλούμενο το Κρεμλίνο.

Κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας, το Κρεμλίνο αναφέρει ότι ο Πούτιν «επιβεβαίωσε την κατ’ αρχήν θέση του υπέρ της το συντομότερο δυνατό αποκλιμάκωσης της σύγκρουσης και της επίλυσής της με πολιτικά μέσα».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΔΙΕΘΝΗ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ