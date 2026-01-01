Όσο σκληραίνουν οι αγροτικές κινητοποιήσεις, πλησιάζει η λύση ή απομακρύνεται ο διάλογος με την κυβέρνηση;
Όσο σκληραίνουν οι αγροτικές κινητοποιήσεις, πλησιάζει η λύση ή απομακρύνεται ο διάλογος με την κυβέρνηση; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Όσο σκληραίνουν οι αγροτικές κινητοποιήσεις, πλησιάζει η λύση ή απομακρύνεται ο διάλογος με την κυβέρνηση; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΔΙΕΘΝΗ

Κραν Μοντανά: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βρίσκεται «σε επαφή» με τις ελβετικές αρχές για την παροχή «ιατρικής βοήθειας»

Τουλάχιστον 40 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 115 τραυματίστηκαν

Κραν Μοντανά: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βρίσκεται «σε επαφή» με τις ελβετικές αρχές για την παροχή «ιατρικής βοήθειας»
DEBATER NEWSROOM

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα ότι βρίσκεται «σε επαφή» με τις ελβετικές αρχές για την παροχή «ιατρικής βοήθειας» μετά την φονική πυρκαγιά στο Κραν Μοντανά.

«Τα βαθύτατα συλλυπητήρια μου στα πολλά θύματα της έκρηξης στο Κραν Μοντανά, στις οικογένειές τους και στους διασώστες που επιχειρούν», έγραψε η Ευρωπαία επίτροπος Χατζά Λαμπίμπ με ανάρτηση στο Χ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τουλάχιστον 40 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 115 τραυματίστηκαν, οι περισσότεροι σοβαρά, έπειτα από μια έκρηξη που σημειώθηκε σε ένα μπαρ γεμάτο κόσμο κατά τη διάρκεια ενός πρωτοχρονιάτικου πάρτι, στο θέρετρο σκι Κραν Μοντανά, σύμφωνα με τον τελευταίο προσωρινό απολογισμό των ελβετικών αρχών.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΔΙΕΘΝΗ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ