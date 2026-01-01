Κραν Μοντανά: «Είναι σε σοκ όλοι για αυτό που συνέβη» λέει στο DEBATER η πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας της Βέρνης

Για την φονική έκρηξη σε μπαρ στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας μίλησε στο DEBATER η πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας της Βέρνης Ελευθερία Μαρκογιαννάκη.

Συγκεκριμένα, όπως τόνισε άπαντες είναι σε σοκ για όσα έχουν συμβεί και θα αργήσουν να βγουν τα πορίσματα της τραγωδίας.

«Αυξάνεται ο αριθμός των νεκρών από την τραγωδία. Δεν νομίζω να έχει συμβεί κάτι τέτοιο ξανά. Είναι όλοι σε σοκ. Είναι μακριά από εκεί που είμαι. Δεν ξέρουνε ακόμα από τι είναι ξεκίνησε η πυρκαγιά. Θα αργήσουν τα πορίσματα να βγουν και να αναγνωριστούν οι νεκροί» ανέφερε η Ελευθερία Μαρκογιαννάκη για να προσθέσει:

🚨🇨🇭🔥 Des personnes prises au piège par les flammes dans le bar de Crans-Montana tentent désespérément de s’échapper par la seule issue, qui est bloquée. (témoins) pic.twitter.com/aBQXtKRME9— SuisseAlert (@SuisseAlert) January 1, 2026

«Δεν έχω κάποια ενημέρωση αν υπάρχει κάποιος Έλληνας εκεί. Πιο πολλοί είναι οι Ιταλοί που ήταν στο σημείο».

Κραν Μοντανά: «Μία από τις χειρότερες τραγωδίες που έχει βιώσει ποτέ η χώρα μας» δηλώνει ο πρόεδρος Παρμελέν

Η πυρκαγιά στο Κραν Μοντανά είναι μια «μία από τις χειρότερες τραγωδίες» που έχει βιώσει ποτέ η χώρα μας δήλωσε σήμερα το απόγευμα ο ομοσπονδιακός πρόεδρος της Ελβετίας Γκι Παρμελέν, έπειτα από την έκρηξη που σημειώθηκε σε μπαρ κατά τη διάρκεια ενός πρωτοχρονιάτικου πάρτι, στο θέρετρο της νοτιοδυτικής Ελβετίας.

🔴🇨🇭 FLASH INFO – Une vidéo capture le départ de l’incendie au bar « Le Constellation » à Crans-Montana (VS), alors que le plafond s’embrase.#Suisse #CransMontana #Incendie

pic.twitter.com/f6IL9NYuyK— Media Express (@media_express_e) January 1, 2026

Σε νεότερο απολογισμό που έδωσε λίγο μετά τις 18:30 ώρα Ελλάδας η αστυνομία του καντονιού Βαλέ, οι νεκροί από την τραγωδία ανέρχονται σχεδόν σε 40 ενώ οι τραυματίες σε 115. Πολλά από τα θύματα είναι νέοι, σύμφωνα με τις αρχές.

«Έχουμε καταμετρήσει περίπου 40 νεκρούς και περίπου 115 τραυματίες, οι περισσότεροι από τους οποίους σοβαρά», ανακοίνωσε ο αρχηγός της αστυνομίας του καντονιού Φρεντερίκ Γκισλέρ , σε συνέντευξη Τύπου Τύπου στη Σιόν (νοτιοδυτική Ελβετία), ενώ δίπλα του ο πρόεδρος Παρμελέν, έκανε λόγο για «μία από τις χειρότερες τραγωδίες» που έχει βιώσει η Ελβετία.

Ο Ελβετός πρόεδρος τόνισε πως ελβετικές σημαίες στη Βέρνη θα κυματίζουν μεσίστιες για πέντε μέρες, δηλώνει

Σύμφωνα με πηγές, οι ιδιοκτήτες του μπαρ Le Constellation που ξέσπασε η πυρκαγιά στη 01:30 τα ξημερώματα (τοπική ώρα, 02:30 ώρα Ελλάδας), είναι ζευγάρι γαλλικής υπηκοότητας με καταγωγή από την Κορσική. Μέσα ενημέρωσης ανέφεραν πως οι δύο ιδιοκτήτες είναι ζωντανοί.