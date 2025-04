Αναστάτωση επικρατεί στην Κωνσταντινούπολη, όπου μέσα σε λίγη ώρα σημειώθηκαν αρκετοί σεισμοί, με τον μεγαλύτερο να είναι μεγέθους 6,2 βαθμών.

Συγκεκριμένα, λίγο μετά τα 6,2 Ρίχτερ στις 12:49, σημειώθηκαν σεισμοί 5 και 5,3 Ρίχτερ στις 12:51 και 13:02 αντίστοιχα. Είχε προηγηθεί, μισή ώρα νωρίτερα, σεισμός 3,9 Ρίχτερ, πάλι στη θάλασσα του Μαρμαρά.

Σε βίντεο που κυκλοφορούν από τη στιγμή του δυνατού σεισμού που ταρακούνησε την Κωνσταντινούπολη και έγινε αισθητός μέχρι τη Βόρεια Ελλάδα, αποτυπώνεται ο πανικός που επικράτησε.

Χαρακτηριστικό είναι το βίντεο με την κεντρική παρουσιάστρια του CNN Turk, Meltem Bozbeyoğlu, η οποία για λίγο έχασε την ψυχραιμία της.

Σε ένα ακόμα βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media, διακρίνεται η αντίδραση δύο Τούρκων δημοσιογράφων, οι οποίοι ήταν επίσης «στον αέρα».

Σε άλλα βίντεο φαίνονται πολίτες να τρέχουν να βγουν από σπίτια και κτίρια, υπό τον φόβο κάποιας κατάρρευσης.

Footage shows crowds fleeing after a powerful 6.2 magnitude earthquake rocked Istanbul's Silivri district in northern Turkey on Wednesday afternoon pic.twitter.com/wg4Eg1ZATV

An #earthquake of magnitude 6.2 occurred in #Istanbul province. People took to the streets.#Turkey #Silivri pic.twitter.com/3UcnnT13ww