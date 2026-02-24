Κομισιόν: “Στοπ” στο ρωσικό πετρέλαιο από τις 15 Απριλίου – Πώς θα παρακαμφθεί το βέτο από Ουγγαρία και Σλοβακία

Η Κομισιόν θα υποβάλει σχέδιο νόμου για την μόνιμη απαγόρευση εισαγωγής ρωσικού πετρελαίου στις 15 Απριλίου, τρεις ημέρες μετά τις βουλευτικές εκλογές στην Ουγγαρία, σύμφωνα με ευρωπαϊκές πηγές και έγγραφο που τέθηκε υπ’ όψιν του Reuters.

Οι δύο ευρωπαίοι αξιωματούχοι δήλωσαν στο Reuters ότι ο χρόνος ορίσθηκε με τρόπο ώστε η απαγόρευση της εισαγωγής πετρελαίου να μην αποτελέσει παράγοντα επηρεασμού της εκλογικής διαδικασίας. Η Ουγγαρία και η Σλοβακία, που βρίσκονται σε μεγάλο βαθμό εξάρτησης από το ρωσικό πετρέλαιο, είναι σφοδρά αντίθετες απέναντι σε οποιαδήποτε τέτοια απαγόρευση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στις εκλογές της 12ης Απριλίου, ο ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Ορμπαν και το εθνικιστικό του κόμμα Fidesz αντιμετωπίζουν την μεγαλύτερη πρόκληση των 16 τελευταίων ετών που βρίσκονται στην εξουσία.

Η Ευρωπαϊκή Ενωση έχει επιβάλει κυρώσεις στις δια θαλάσσης εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου. Αλλά επιδιώκει να εντάξει στην νομοθεσία την καθολική απαγόρευση των εισαγωγών ρωσικού πετρελαίου που θα παραμείνουν σε ισχύ ακόμη και σε περίπτωση άρσης των ευρωπαϊκών κυρώσεων κατά της Μόσχας μετά από τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Η Κομισιόν σχεδιάζει να προτείνει την απαγόρευση του ρωσικού πετρελαίου στις 15 Απριλίου, σύμφωνα με το σχέδιο ημερήσιας διάταξης που είδε το Reuters. Η ημερήσια διάταξη στην ΕΕ είναι κάτι προσωρινό και μπορεί να αλλάξει.

Εκπρόσωπος της Κομισιόν δεν ανταποκρίθηκε σε αίτημα για σχολιασμό.

Οι ροές ρωσικού πετρελαίου προς την Ουγγαρία και την Σλοβακία μέσω του αγωγού Druzhba έχουν διακοπεί από τις 27 Ιανουαρίου, όταν ρωσικό drone έπληξε τον αγωγό στην δυτική Ουκρανία, σύμφωνα με το Κίεβο. Η Σλοβακία και η Ουγγαρία επιρρίπτουν στο Κίεβο την ευθύνη για την διακοπή. Το Κίεβο απαντά ότι προσπαθεί να επιδιορθώσει τον αγωγό.

Αντιρρήσεις από τις “φιλοπουτινικές” Ουγγαρία και Σλοβακία

Η κυβέρνηση του Ορμπαν έχει διατηρήσει εγκάρδιες σχέσεις με την Μόσχα μετά την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022. Η Βουδαπέστη άσκησε βέτο στο 20ό ευρωπαϊκό πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας και στο ευρωπαϊκό δάνειο ύψους 90 δισεκατομμυρίων ευρώ προς το Κίεβο λόγω της διαμάχης για τον Druzhba.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Ευρωπαϊκή Ενωση αναμένεται ότι θα παρακάμψει τυχόν βέτο της Ουγγαρίας και της Σλοβακίας σχετικά με την καθολική απαγόρευση εισαγωγής ρωσικού πετρελαίου μέσω νόμου που μπορεί να εγκριθεί με ειδική πλειοψηφία από τα κράτη μέλη.

Ο ευρωπαίος επίτροπος Νταν Γιόργκενσεν έχει δηλώσει ότι η πρόταση προβλέπει την απαγόρευση εισαγωγών ρωσικού πετρελαίου μέχρι το τέλος του 2027.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μέχρι το τελευταίο τρίμηνο του περασμένου έτους, η Ευρωπαϊκή Ενωση εισήγαγε μόλις το 1% του πετρελαίου της από την Ρωσία, κυρίως λόγω των κυρώσεων επί των δια θαλάσσης εισαγωγών.

Τον περασμένο μήνα, η Ευρωπαϊκή Ενωση έδωσε την τελική έγκριση στο σχέδιο καθολικής απαγόρευσης της εισαγωγής ρωσικού πετρελαίου έως το τέλος του 2027 ανοίγοντας τον δρόμο για την μετατροπή του σχεδίου σε νόμο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Ουγγαρία και η Σλοβακία έχουν δεσμευθεί να προσφύγουν δικαστικά κατά του νόμου.