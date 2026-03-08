Κατέληξε ένας ακόμη Αμερικανός στρατιώτης – Στους επτά οι νεκροί των ΗΠΑ από ιρανικά πλήγματα
Η ανάρτηση του κέντρου επιχειρήσεων των ΗΠΑ
Ένας ακόμη στρατιώτης των ΗΠΑ κατέληξε από τα τραύματα του μετά από την επίθεση του Ιράν την περασμένη βδομάδα στην Σαουδική Αραβία όπως ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ.
Σύμφωνα με τη CENTCOM, το μέλος των ενόπλων δυνάμεων τραυματίστηκε σε επίθεση κατά Αμερικανών στρατιωτών στη Σαουδική Αραβία την 1η Μαρτίου.
«Αυτός είναι ο έβδομος στρατιωτικός που σκοτώνεται εν ώρα μάχης κατά τη διάρκεια της Επιχείρησης Epic Fury», αναφέρει η CENTCOM, προσθέτοντας ότι η ταυτότητα του στρατιώτη δεν θα δοθεί στη δημοσιότητα πριν περάσουν 24 ώρες από την ενημέρωση των οικείων του.
