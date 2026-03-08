Είναι θετική εξέλιξη για τον κόσμο η αποδυνάμωση του καθεστώτος στο Ιράν;
Κατέληξε ένας ακόμη Αμερικανός στρατιώτης – Στους επτά οι νεκροί των ΗΠΑ από ιρανικά πλήγματα

Κατέληξε ένας ακόμη Αμερικανός στρατιώτης – Στους επτά οι νεκροί των ΗΠΑ από ιρανικά πλήγματα
Ένας ακόμη στρατιώτης των ΗΠΑ κατέληξε από τα τραύματα του μετά από την επίθεση του Ιράν την περασμένη βδομάδα στην Σαουδική Αραβία όπως ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τη CENTCOM, το μέλος των ενόπλων δυνάμεων τραυματίστηκε σε επίθεση κατά Αμερικανών στρατιωτών στη Σαουδική Αραβία την 1η Μαρτίου.

«Αυτός είναι ο έβδομος στρατιωτικός που σκοτώνεται εν ώρα μάχης κατά τη διάρκεια της Επιχείρησης Epic Fury», αναφέρει η CENTCOM, προσθέτοντας ότι η ταυτότητα του στρατιώτη δεν θα δοθεί στη δημοσιότητα πριν περάσουν 24 ώρες από την ενημέρωση των οικείων του.

