Κατέληξε ένας ακόμη Αμερικανός στρατιώτης – Στους επτά οι νεκροί των ΗΠΑ από ιρανικά πλήγματα

Ένας ακόμη στρατιώτης των ΗΠΑ κατέληξε από τα τραύματα του μετά από την επίθεση του Ιράν την περασμένη βδομάδα στην Σαουδική Αραβία όπως ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τη CENTCOM, το μέλος των ενόπλων δυνάμεων τραυματίστηκε σε επίθεση κατά Αμερικανών στρατιωτών στη Σαουδική Αραβία την 1η Μαρτίου.

TAMPA, Fla. – Last night, a U.S. service member passed away from injuries received during the Iranian regime’s initial attacks across the Middle East. The service member was seriously wounded at the scene of an attack on U.S. troops in the Kingdom of Saudi Arabia…— U.S. Central Command (@CENTCOM) March 8, 2026

«Αυτός είναι ο έβδομος στρατιωτικός που σκοτώνεται εν ώρα μάχης κατά τη διάρκεια της Επιχείρησης Epic Fury», αναφέρει η CENTCOM, προσθέτοντας ότι η ταυτότητα του στρατιώτη δεν θα δοθεί στη δημοσιότητα πριν περάσουν 24 ώρες από την ενημέρωση των οικείων του.