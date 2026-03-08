Σαουδική Αραβία: Δύο νεκροί από στρατιωτικό βλήμα σε κατοικημένη περιοχή – Κύμα αντιποίνων από το Ιράν, εκρήξεις στην Τεχεράνη

Μια επίθεση σε κτίριο κατοικιών στη Σαουδική Αραβία είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον δύο ατόμων και τον τραυματισμό δώδεκα άλλων το απόγευμα της Κυριακής (8/3), σύμφωνα με την υπηρεσία πολιτικής άμυνας.

Η επίθεση έπληξε ένα συγκρότημα κτιρίων στην επαρχία Αλ-Χαρτζ, σύμφωνα με την υπηρεσία.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση η υπηρεσία πολιτικής Άμυνας:

Πτώση στρατιωτικού βλήματος σε κατοικημένη περιοχή προκάλεσε δύο θανάτους και τον τραυματισμό 12 ατόμων στην επαρχία Αλ-Χαρτζ.

Ο επίσημος εκπρόσωπος της Πολιτικής Άμυνας δήλωσε ότι την Κυριακή, 8 Μαρτίου 2026, οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας ανταποκρίθηκαν σε περιστατικό πτώσης στρατιωτικού βλήματος σε κατοικημένο χώρο που ανήκει σε εταιρεία συντήρησης και καθαρισμού στην επαρχία Αλ-Χαρτζ.

Από το περιστατικό σκοτώθηκαν δύο άτομα, υπήκοοι Ινδίας και Μπανγκλαντές, ενώ τραυματίστηκαν 12 άτομα υπηκοότητας Μπανγκλαντές. Προκλήθηκαν επίσης υλικές ζημιές. #الدفاع_المدني : سقوط مقذوف عسكري على موقع سكني نتج عنه حالتا وفاة وإصابة (12) مقيمًا بمحافظة الخرج. pic.twitter.com/8836gKxohx— الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) March 8, 2026

Ο εκπρόσωπος τόνισε ότι οι προσπάθειες στόχευσης αμάχων αποτελούν σαφή παραβίαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου.

Σειρήνες στο Ισραήλ

Σειρήνες ήχησαν στο κεντρικό Ισραήλ αφού ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εντόπισε νέα εκτόξευση βαλλιστικών πυραύλων από το Ιράν.

Λίγο νωρίτερα, σειρήνες είχαν ενεργοποιηθεί και στην πόλη Μπερ Σεβά και στις γύρω περιοχές στο νότιο Ισραήλ, προειδοποιώντας τους κατοίκους να κατευθυνθούν σε καταφύγια.

Την ίδια στιγμή, βίντεο δείχνει τα συστήματα αεράμυνας των ΗΑΕ να αναχαιτίζουν και να καταστρέφουν ιρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV) που επιχείρησαν να πλήξουν τη χώρα.

لقطات تظهر اعتراض وتدمير الدفاعات الجوية الإماراتية طائرات مسيّرة إيرانية حاولت استهداف الدولة.



لا تهاون بأمن الوطن وسيادته… والقوات المسلحة الإماراتية جاهزة لردع أي تهديد.



Footage showing the UAE’s air defences intercepting and destroying Iranian UAVs that attempted to… pic.twitter.com/vvHmZkcBri ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ March 8, 2026

Δυνατές εκρήξεις σε διάφορες περιοχές της Τεχεράνης.

Σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν σε πολλά σημεία της πρωτεύουσας του Ιράν.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε νέο κύμα αεροπορικών επιθέσεων στην Τεχεράνη, υποστηρίζοντας πως κατά τη διάρκειά τους καταστράφηκαν τα κεντρικά γραφεία της διαστημικής υπηρεσίας που συνδέεται με τους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης.

ΗΠΑ: “Το Ιράν εκτοξεύει βαλλιστικούς πυραύλους από πυκνοκατοικημένες περιοχές”

Ο αμερικανικός στρατός προειδοποιεί ότι το ιρανικό καθεστώς εκτοξεύει βαλλιστικούς πυραύλους και drones από πυκνοκατοικημένες περιοχές αμάχων και καλεί τους πολίτες να παραμείνουν στα σπίτια τους για να αποφύγουν να τραυματιστούν.

«Το ιρανικό καθεστώς χρησιμοποιεί πυκνοκατοικημένες περιοχές αμάχων για τη διεξαγωγή στρατιωτικών επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένης της εκτόξευσης επιθετικών drones μίας κατεύθυνσης και βαλλιστικών πυραύλων. Αυτή η επικίνδυνη απόφαση θέτει σε κίνδυνο τη ζωή όλων των αμάχων στο Ιράν, καθώς οι τοποθεσίες που χρησιμοποιούνται για στρατιωτικούς σκοπούς χάνουν το καθεστώς προστασίας και θα μπορούσαν να καταστούν νόμιμοι στρατιωτικοί στόχοι σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο», αναφέρει η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM).

«Ο αμερικανικός στρατός λαμβάνει κάθε εφικτό μέτρο για να ελαχιστοποιήσει τη βλάβη στους αμάχους, αλλά δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια των αμάχων μέσα ή κοντά σε εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται από το ιρανικό καθεστώς για στρατιωτικούς σκοπούς», προσθέτει η ανακοίνωση της CENTCOM.

Η CENTCOM αναφέρει σε «προειδοποίηση ασφαλείας» ότι τέτοιες εκτοξεύσεις πραγματοποιούνται στις πόλεις Ντεζφούλ, Ισφαχάν και Σιράζ. Προσθέτει: «Οι αμερικανικές δυνάμεις καλούν έντονα τους πολίτες στο Ιράν να παραμείνουν στα σπίτια τους».

«Το ιρανικό καθεστώς θέτει εν γνώσει του σε κίνδυνο αθώες ζωές. Επιπλέον, οι ιρανικές δυνάμεις θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια αθώων ανθρώπων σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, στοχοποιώντας σκόπιμα και αδιακρίτως πολιτικά αεροδρόμια, ξενοδοχεία και κατοικημένες γειτονιές», προσθέτει η CENTCOM.

«Το τρομοκρατικό καθεστώς του Ιράν αδιαφορεί κατάφωρα για τις ζωές των αμάχων, επιτιθέμενο σε εταίρους στον Κόλπο και ταυτόχρονα υπονομεύοντας την ασφάλεια του ίδιου του λαού του», λέει ο ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, διοικητής της CENTCOM.