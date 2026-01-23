Ιταλία: Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν βασιλική του Ρωμαίου αρχιτέκτονα Βιτρούβιου (pics)

Σε μια ανακάλυψη που χαρακτηρίζεται ήδη ως ο «Τουταγχαμών του 21ου αιώνα», Ιταλοί αρχαιολόγοι έφεραν στο φως τα ίχνη μιας βασιλικής 2.000 ετών, η οποία αποδίδεται στον κορυφαίο Ρωμαίο αρχιτέκτονα και μηχανικό, Βιτρούβιο.

Το δημόσιο αυτό κτίριο, που ολοκληρώθηκε το 19 π.Χ. στο αρχαίο Fanum Fortunae (σημερινό Φάνο), αποτελεί το μοναδικό γνωστό οικοδόμημα του άνδρα που ενέπνευσε τον Λεονάρντο ντα Βίντσι για τον εμβληματικό «Άνθρωπο του Βιτρούβιου».

Η σημασία του ευρήματος είναι ανυπολόγιστη, καθώς η βασιλική αναφέρεται λεπτομερώς στο De architectura, τη μοναδική σωζόμενη πραγματεία αρχιτεκτονικής από την αρχαιότητα. EPA / Regione Marche

Παρά τη φήμη του κτιρίου, η ακριβής τοποθεσία του παρέμενε ένα άλυτο μυστήριο για περισσότερα από 500 χρόνια.

Ο Αντρέα Πεσίνα, επιθεωρητής αρχαιολογίας, δήλωσε εντυπωσιασμένος από την ακρίβεια των ευρημάτων, τονίζοντας πως η ταύτιση με τις περιγραφές του Βιτρούβιου είναι απόλυτη.

EPA / Regione Marche

Ο Ιταλός υπουργός Πολιτισμού, Αλεσάντρο Τζούλι, έκανε λόγο για μια συγκλονιστική στιγμή που θα συζητιέται για γενιές, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως η ιστορία της αρχαιολογίας πλέον χωρίζεται στο «πριν και μετά» την ανακάλυψη της βασιλικής του Βιτρούβιου.

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος του Φάνο, Λούκα Σερφιλιππί, έκανε λόγο για την «ανακάλυψη του αιώνα», δικαιώνοντας τις προσπάθειες ερευνητών που αναζητούσαν το κτίριο επί αιώνες. EPA / Regione Marche

Πλέον, οι επιστήμονες επικεντρώνονται στη μελέτη των ερειπίων, τα οποία αναμένεται να ρίξουν νέο φως στις κατασκευαστικές μεθόδους της ρωμαϊκής εποχής και στα ιδανικά των αναλογιών που έθεσε ο Βιτρούβιος, διαμορφώνοντας την αρχιτεκτονική σκέψη του δυτικού κόσμου μέχρι σήμερα.