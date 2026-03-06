Είναι θετική εξέλιξη για τον κόσμο η αποδυνάμωση του καθεστώτος στο Ιράν;
Ισραήλ: “Συντρίβουμε το καθεστώς” στο Ιράν, δηλώνει ο αρχηγός του ισραηλινού γενικού επιτελείου

Το Ισραήλ “συντρίβει το καθεστώς” στο Ιράν, δήλωσε σήμερα o αρχηγός του γενικού επιτελείου των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ.

“Συντρίβουμε το ιρανικό τρομοκρατικό καθεστώς και θα αδράξουμε κάθε ευκαιρία για να ενισχύσουμε τις επιτυχίες μας”, τόνισε.

“Η Χεζμπολάχ (του Λιβάνου) επέλεξε να προσχωρήσει στη μάχη στο πλευρό του Ιράν και πληρώνει το τίμημα γι αυτό. Εμείς θα αδράξουμε κάθε ευκαιρία για να πλήξουμε τη Χεζμπολάχ και να εξαλείψουμε την απειλή. Δεν θα παραιτηθούμε από τον αφοπλισμό της”, πρόσθεσε.

