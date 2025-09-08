Ευρωμπάσκετ 2025: Μπορεί η Εθνική του Σπανούλη να κατακτήσει μετάλλιο; Ψήφισε Εδώ
Ισραήλ: Κατέστρεψε νέο πολυώροφο κτίριο στη Γάζα (βίντεο)

Οι IDF αναφέρουν ότι το κτίριο χρησιμοποιούνταν από τη Χαμάς

Ισραήλ: Κατέστρεψε νέο πολυώροφο κτίριο στη Γάζα (βίντεο)
DEBATER NEWSROOM

Η Πολεμική Αεροπορία του Ισραήλ έπληξε ένα ακόμη πολυώροφο κτίριο στην πόλη της Γάζας, το οποίο, σύμφωνα με τις IDF, χρησιμοποιούνταν από τη Χαμάς. Οι αρχές είχαν προηγουμένως προειδοποιήσει τους κατοίκους να απομακρυνθούν από την περιοχή.

Οι IDF επισήμαναν ότι η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με κατευθυνόμενα πυρομαχικά και εναέρια παρακολούθηση, προκειμένου να περιοριστεί ο κίνδυνος για αμάχους.

Πρόκειται για το τέταρτο πολυώροφο κτίριο που πλήττεται από τις ισραηλινές δυνάμεις μέσα σε ισάριθμες ημέρες, με τον στρατό να τονίζει ότι όλα είχαν χρησιμοποιηθεί από τη Χαμάς για τρομοκρατικές ενέργειες.

