Ισραήλ: Κατέστρεψε νέο πολυώροφο κτίριο στη Γάζα (βίντεο)

Η Πολεμική Αεροπορία του Ισραήλ έπληξε ένα ακόμη πολυώροφο κτίριο στην πόλη της Γάζας, το οποίο, σύμφωνα με τις IDF, χρησιμοποιούνταν από τη Χαμάς. Οι αρχές είχαν προηγουμένως προειδοποιήσει τους κατοίκους να απομακρυνθούν από την περιοχή.

Οι IDF επισήμαναν ότι η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με κατευθυνόμενα πυρομαχικά και εναέρια παρακολούθηση, προκειμένου να περιοριστεί ο κίνδυνος για αμάχους.

Breaking | Israeli occupation warplanes bomb the “Al-Ru'yaa” tower near Al-Azhar University in Gaza City. pic.twitter.com/YiB5fYSNIk— Quds News Network (@QudsNen) September 8, 2025

Πρόκειται για το τέταρτο πολυώροφο κτίριο που πλήττεται από τις ισραηλινές δυνάμεις μέσα σε ισάριθμες ημέρες, με τον στρατό να τονίζει ότι όλα είχαν χρησιμοποιηθεί από τη Χαμάς για τρομοκρατικές ενέργειες.