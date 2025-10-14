Αν ο Τσίπρας δημιουργούσε νέο κόμμα, θα το ψηφίζατε; Ψήφισε Εδώ
ΔΙΕΘΝΗ

Ισραήλ: «Η Χαμάς παραβιάζει τη συμφωνία – Κλειστή η Ράφα, μειώνεται η ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα»

Η οργάνωση έχει παραδώσει μόνο τέσσερις από τους 28 ομήρους

EPA
DEBATER NEWSROOM

Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι δεν θα ανοίξει αύριο (15.10) το πέρασμα στη Ράφα επισημαίνοντας ότι η Χαμάς παραβίασε τη συμφωνία για την παράδοση των νεκρών ομήρων.

Την είδηση έκανε γνωστή το πρακτορείο Reuters επικαλούμενο ισραηλινούς αξιωματούχους. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, μαζί με το κλείσιμο στη Ράφα αναμένεται να μειωιθεί και η ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα.

Παράλληλα, το Ισραήλ κατηγορεί τη Χαμάς ότι αθέτησε τη συμφωνία, καθώς αντί για 28 ομήρους, χθες (13.10) παρέδωσε μόλις τέσσερις, προκαλώντας την οργισμένη αντίδραση του Τελ Αβίβ. Η ορηάνωση δηλώνει ότι αγνοεί που βρίσκονται ορισμένοι σοροί ομήρων, χωρίς, ωστόσο να αναφέρει τον ακριβή αριθμό.

Σημειώνεται ότι η Χαμάς δεν έχει αιτιολογήσει τους λόγους που παρέδωσε μόλις 4 σορούς χθες (13.10), ενώ, σύμφωνα με το δίκτυο Al Araby του Κατάρ,αιγυπτιακές ομάδες βρίσκονται μέσα στη Γάζα και συνδράμουν στις προσπάθειες εντοπισμού και ανάσυρσης των σορών των νεκρών ομήρων.

