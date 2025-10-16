Ισραήλ: Επιβεβαιώθηκε η ταυτότητα των δύο νέων σορών που παρέδωσε η Χαμάς – Μία 27χρονη καλλιτέχνης και ένας 39χρονος στρατιωτικός (Εικόνες)

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα (16/10) ότι ταυτοποίησε τις σορούς των ομήρων Ινμπάρ Χάιμαν και Μοχαμάντ αλ Ατράς, οι οποίες παραδόθηκαν χθες, Τετάρτη, το βράδυ στο Ισραήλ από τη Χαμάς.

“Μετά το τέλος της διαδικασίας ταυτοποίησης που διεξήγαγε το Εθνικό Ινστιτούτο Ιατροδικαστικής (…) οι εκπρόσωποι του Τσαχάλ ενημέρωσαν τις οικογένειες της Ινμπάρ Χάιμαν και του λοχία Μοχαμάντ αλ Ατράς ότι οι σοροί τους επαναπατρίστηκαν για να ταφούν”, ανέφερε ανακοίνωση του στρατού.

Heartbroken but relieved Inbar Hayman is home – after 740 days in Hamas captivity. 💔



Inbar, 27, was murdered by Palestinian Hamas terrorists on October 7, 2023, at the Nova music festival and her body was kidnapped into Gaza.



Inbar was the last woman hostage held.



— Israel ישראל (@Israel) October 16, 2025

Η Ινμπάρ Χάιμαν, καλλιτέχνιδα του γκράφιτι γνωστή με το ψευδώνυμο "Pink", ήταν 27 ετών όταν σκοτώθηκε στο φεστιβάλ μουσικής Νόβα κατά την επίθεση της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ, στις 7 Οκτωβρίου 2023.



October 16, 2025