ΔΙΕΘΝΗ

Ισραήλ: Επιβεβαιώθηκε η ταυτότητα των δύο νέων σορών που παρέδωσε η Χαμάς – Μία 27χρονη καλλιτέχνης και ένας 39χρονος στρατιωτικός (Εικόνες)

Η Ίνμπαρ εκτελέστηκε στο φεστιβάλ Νόβα από την Χαμάς - Ο Μοχαμάντ αλ Ατράς σκοτώθηκε στις μάχες της 7ης Οκτωβρίου

UPD: 09:49

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα (16/10) ότι ταυτοποίησε τις σορούς των ομήρων Ινμπάρ Χάιμαν και Μοχαμάντ αλ Ατράς, οι οποίες παραδόθηκαν χθες, Τετάρτη, το βράδυ στο Ισραήλ από τη Χαμάς.

“Μετά το τέλος της διαδικασίας ταυτοποίησης που διεξήγαγε το Εθνικό Ινστιτούτο Ιατροδικαστικής (…) οι εκπρόσωποι του Τσαχάλ ενημέρωσαν τις οικογένειες της Ινμπάρ Χάιμαν και του λοχία Μοχαμάντ αλ Ατράς ότι οι σοροί τους επαναπατρίστηκαν για να ταφούν”, ανέφερε ανακοίνωση του στρατού.

Η Ινμπάρ Χάιμαν, καλλιτέχνιδα του γκράφιτι γνωστή με το ψευδώνυμο “Pink”, ήταν 27 ετών όταν σκοτώθηκε στο φεστιβάλ μουσικής Νόβα κατά την επίθεση της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ, στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Η σορός της μεταφέρθηκε στη Γάζα, όπως και αυτή του λοχία Μοχαμάντ αλ Ατράς, ενός 39χρονου στρατιώτη Βεδουίνου, που σκοτώθηκε στη διάρκεια των μαχών την 7η Οκτωβρίου.

