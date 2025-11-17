Κρητική βεντέτα: Έχει ασχοληθεί σοβαρά το ελληνικό κράτος;
Κρητική βεντέτα: Έχει ασχοληθεί σοβαρά το ελληνικό κράτος; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Κρητική βεντέτα: Έχει ασχοληθεί σοβαρά το ελληνικό κράτος; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΔΙΕΘΝΗ

Ισημερινός: Τουλάχιστον 21 νεκροί και 40 τραυματίες σε τροχαίο με λεωφορείο (Εικόνες & Βίντεο)

O οδηγός έχασε τον έλεγχο και το όχημα κατρακύλησε σε βουνοπλαγιά

Ισημερινός: Τουλάχιστον 21 νεκροί και 40 τραυματίες σε τροχαίο με λεωφορείο (Εικόνες & Βίντεο)
Πηγή Φωτογραφίας: Χ
DEBATER NEWSROOM

Τουλάχιστον 21 νεκροί και 40 τραυματίες είναι ο νεότερος απολογισμός τροχαίου δυστυχήματος με λεωφορείο, που σημειώθηκε χθες Κυριακή, στον Ισημερινό.

Το λεωφορείο εκτελούσε δρομολόγιο μεταξύ των πόλεων Σιμιατούγκ και Αμπάτο όταν, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο και το όχημα βγήκε από επαρχιακό ορεινό δρόμο, ανετράπη και κατρακύλησε σε βουνοπλαγιά.

Ο πρώτος απολογισμός του τροχαίου δυστυχήματος έκανε χθες λόγο για τουλάχιστον 12 νεκρούς και 10 τραυματίες.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΔΙΕΘΝΗ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ