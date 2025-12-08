Ισχυρός σεισμός 7,6 Ρίχτερ στην Ιαπωνία – Προειδοποίηση για τσουνάμι

Ισχυρός σεισμός 7,6 Ρίχτερ σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας 8/12 στην Ιαπωνία σημαίνοντας συναγερμό στις Αρχές.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Κέντρο το επίκεντρο της δόνησης ήταν στα 81 χλμ. ΒΒΑ της Χατσίνοχε και στα 122 χλμ. ΒΑ της Αομόρι και το εστιακό βάθος στα 47 χιλιόμετρα.

Παράλληλα, υπήρξε ειδοποίηση για τσουνάμι στις ακτές της χώρας από τις Αρχές της Ιαπωνίας.

🚨BREAKING: Footage from Japan during the M7.6 earthquake; Authorities say people near coastline’s need to get to higher ground. pic.twitter.com/XSEMPSTQ8b— World Source News (@Worldsource24) December 8, 2025