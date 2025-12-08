Τα μπλόκα ωφελούν τον αγώνα και τη δημόσια εικόνα των αγροτών;
Τα μπλόκα ωφελούν τον αγώνα και τη δημόσια εικόνα των αγροτών; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Τα μπλόκα ωφελούν τον αγώνα και τη δημόσια εικόνα των αγροτών; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΔΙΕΘΝΗ

Ισχυρός σεισμός 7,6 Ρίχτερ στην Ιαπωνία – Προειδοποίηση για τσουνάμι

Το επίκεντρο της δόνησης

Ισχυρός σεισμός 7,6 Ρίχτερ στην Ιαπωνία – Προειδοποίηση για τσουνάμι
DEBATER NEWSROOM
UPD: 17:19

Ισχυρός σεισμός 7,6 Ρίχτερ σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας 8/12 στην Ιαπωνία σημαίνοντας συναγερμό στις Αρχές.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Κέντρο το επίκεντρο της δόνησης ήταν στα 81 χλμ. ΒΒΑ της Χατσίνοχε και στα 122 χλμ. ΒΑ της Αομόρι και το εστιακό βάθος στα 47 χιλιόμετρα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, υπήρξε ειδοποίηση για τσουνάμι στις ακτές της χώρας από τις Αρχές της Ιαπωνίας.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΔΙΕΘΝΗ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ