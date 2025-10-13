Ισχυρή έκρηξη στο Κάιρο μετά την άφιξη Τραμπ (βίντεο)

Ισχυρή έκρηξη συγκλόνισε το Κάιρο λίγο μετά την άφιξη του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στην Αίγυπτο.

Η έκρηξη ήταν τόσο δυνατή που προκάλεσε θραύση παραθύρων σε αρκετά χιλιόμετρα απόσταση. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, το περιστατικό σημειώθηκε σε στρατιωτική βάση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ένα τεράστιο σύννεφο καπνού υψωνόταν πάνω από την περιοχή, ορατό από όλη την πόλη, ενώ οι κάτοικοι ανέφεραν ισχυρή πρόσκρουση. Δεκάδες ασθενοφόρα και πυροσβεστικά οχήματα έσπευσαν αμέσως στο σημείο για παροχή βοήθειας και έλεγχο της κατάστασης.