Iran International: Ο γιος του Αλί Χαμενεΐ είναι ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν

Στο γιό του Αλί Χαμενεΐ, Μοτζτάμπα, ως τον νέο ανώτατο ηγέτη του Ιράν φαίνεται σύμφωνα με το Iran International να κατέληξε η Συνέλευση Εμπειρογνώμονων.

Συγκεκριμένα, όπως τόνισαν ενημερώμενες πηγές στο Iran International, η Συνέλευση των Εμπειρογνωμόνων του Ιράν εξέλεξε τον Μοτζτάμπα, γιο του Αλί Χαμενεΐ, ως τον επόμενο ηγέτη υπό την πίεση από τους Φρουρούς της Επανάστασης.

MOJTABA KHAMENEI



Senior Israeli officials have assessed that Iran will announce Khamenei's son Mojtaba as his successor, according to Israel's Ynet news.



Meanwhile, Iran International reports that he has already been elected leader 'under pressure from the Revolutionary… pic.twitter.com/h4SLajVQv7— The Spectator Index (@spectatorindex) March 3, 2026

Ήδη πριν από το 2019 θεωρήθηκε πιθανός υποψήφιος για τις προεδρικές εκλογές και χαρακτηριζόταν ως συντηρητικός και πιστός στο καθεστώς, με καλές σχέσεις με τις ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας.

Να θυμίσουμε, ότι σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Fars του Ιράν, η Συνέλευση Εμπειρογνωμόνων του Ιράν, το όργανο που έχει αναλάβει την επιλογή του επόμενου ανώτατου ηγέτη της χώρας, συνεδρίασε διαδικτυακά μετά από την επίθεση του Ισραήλ σε εγκαταστάσεις που ανήκουν στη συνέλευση αυτή.

Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Το προφίλ του γιου του Αλί Χαμενεΐ

Ο Μοτζτάμπα γεννήθηκε στη Μασάντ το 1969 και είναι ο δεύτερος γιος του Αλί Χαμενεΐ, του ανώτατου ηγέτη του Ιράν. Πέρασε επτά χρόνια της παιδικής του ηλικίας στις πόλεις Σαρντάστ και Μαχαμπάντ στο βορειοδυτικό Ιράν, όπου έλαβε την αρχική του εκπαίδευση. Μετά την αποφοίτησή του από το λύκειο, σπούδασε θεολογία. Ανάμεσα στους πρώτους δασκάλους του ήταν ο πατέρας του και ο Αγιατολάχ Μαχμούντ Χασεμί Σαχρουντί.

Το 1999, συνέχισε τις σπουδές του στο Κομ για να γίνει κληρικός. Οι Mohammad-Taqi Mesbah-Yazdi, Ayatollah Lotfollah Safi Golpaygani και Mohammad Bagher Kharazi ήταν οι δάσκαλοί του εκεί.

Ο Μοτζτάμπα δίδασκε θεολογία στο Σεμινάριο Κομ, ενώ παντρεύτηκε τη Ζάχρα Χαντάντ-Αντέλ το 2004 και το πρώτο τους παιδί γεννήθηκε το 2007.

Οι Los Angeles Times ανέφεραν το 2009 ότι το θρησκευτικό και πολιτικό κύρος του Μοτζτάμπα μπορεί να μην ήταν αρκετό για να ορίσει ο Αλί Χαμενεΐ τελικά τον γιο του ως διάδοχό του. Ωστόσο, η Συνέλευση των Εμπειρογνωμόνων θεωρείται από την εφημερίδα The Atlantic ως ένα τελετουργικό σώμα χωρίς καμία πραγματική εξουσία.