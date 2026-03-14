Μπορεί η πυρηνική ενέργεια να έχει ρόλο στο ελληνικό ενεργειακό σύστημα;
Ιράκ: Στις φλόγες διυλιστήριο στο Ερμπίλ μετά από επίθεση με drones (Βίντεο)

Ιράκ: Στις φλόγες διυλιστήριο στο Ερμπίλ μετά από επίθεση με drones (Βίντεο)
Γεράσιμος Λυμπέρης

Επίθεση με drones δέχθηκε διυλιστήριο της Lanaz στην Ερμπίλ του Ιράκ, ενώ στη συνέχεια ξέσπασε φωτιά στις εγκαταστάσεις.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το πρακτορείο Anadolu αρκετά drones στόχευσαν τοποθεσίες στην περιοχή Ερμπίλ του βόρειου Ιράκ, συμπεριλαμβανομένου του διυλιστηρίου Λανάζ, μιας εγκατάστασης που ασχολείται με την παραγωγή και διανομή πετρελαίου.

Ενεργοποιήθηκαν συστήματα αεράμυνας σε τμήματα της πόλης, ενώ οι δυνάμεις ασφαλείας έλαβαν μέτρα για την αντιμετώπιση των αεροπορικών απειλών.

Δεν υπήρξαν επιβεβαιωμένες αναφορές για θύματα μετά τις επιθέσεις. Το Ερμπίλ θεωρείται σημαντικός κόμβος στο Ιράκ και φιλοξενεί ζωτικές εγκαταστάσεις καθώς και τοποθεσίες που χρησιμοποιούνται από ξένες αποστολές και διεθνείς δυνάμεις.

Οι επιθέσεις σημειώνονται εν μέσω αυξανόμενων εντάσεων ασφαλείας στην περιοχή, με αύξηση των επιθέσεων με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη που στοχεύουν στρατιωτικές και στρατηγικές τοποθεσίες σε αρκετές χώρες της Μέσης Ανατολής.

