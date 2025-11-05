Κρητική βεντέτα: Έχει ασχοληθεί σοβαρά το ελληνικό κράτος;
Επτά νεκροί-μέλη του πληρώματος

ΗΠΑ: Νέο σοκαριστικό βίντεο από την συντριβή του αεροσκάφους της UPS στο Λούσβιλ
Άλλο ένα βίντεο από το τραγικό δυστύχημα με την συντριβή αεροσκάφους της UPS στο Λούσβιλ των ΗΠΑ, με απολογισμό επτά νεκρούς κι 11 τραυματίες, δημοσιεύθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το βίντεο καταγράφηκε από την κάμερα ενός φορτηγού με τον οδηγό να σοκάρεται από το θέαμα που αντίκρισε.

Το αεροσκάφος μεταφοράς φορτίων της UPS συνετρίβη κοντά στο αεροδρόμιο της Λούισβιλ «Muhammad Ali», στην πολιτεία Κεντάκι (κεντρικές ΗΠΑ), αμέσως μετά την απογείωσή του, ανακοίνωσαν η αμερικανική ομοσπονδιακή υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (FAA) και η εταιρεία μεταφορών UPS. Τραγικός απολογισμός της συντριβής ήταν 7 νεκροί οι οποίοι ήταν μέλη του πληρώματος.

