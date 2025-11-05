ΗΠΑ: Νέο σοκαριστικό βίντεο από την συντριβή του αεροσκάφους της UPS στο Λούσβιλ

Άλλο ένα βίντεο από το τραγικό δυστύχημα με την συντριβή αεροσκάφους της UPS στο Λούσβιλ των ΗΠΑ, με απολογισμό επτά νεκρούς κι 11 τραυματίες, δημοσιεύθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το βίντεο καταγράφηκε από την κάμερα ενός φορτηγού με τον οδηγό να σοκάρεται από το θέαμα που αντίκρισε.

Newly released footage captured by the dashcam of a truck driver, showing today’s crash of UPS Flight 2976, a McDonnell Douglas MD-11 Cargo Plane operated by UPS Airlines, during takeoff from Muhammad Ali International Airport in Louisville, Kentucky. pic.twitter.com/bLKKoZstRP— OSINTdefender (@sentdefender) November 5, 2025

Complete CCTV footage of the truck cam shows the Truck driver witnessed the horrific cargo plane crash in Louisville, while sitting inside the truck https://t.co/6JzQcLa5eU pic.twitter.com/hOGPNUbZmN— Open News© (@OpenNewNews) November 5, 2025

Το αεροσκάφος μεταφοράς φορτίων της UPS συνετρίβη κοντά στο αεροδρόμιο της Λούισβιλ «Muhammad Ali», στην πολιτεία Κεντάκι (κεντρικές ΗΠΑ), αμέσως μετά την απογείωσή του, ανακοίνωσαν η αμερικανική ομοσπονδιακή υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (FAA) και η εταιρεία μεταφορών UPS. Τραγικός απολογισμός της συντριβής ήταν 7 νεκροί οι οποίοι ήταν μέλη του πληρώματος.