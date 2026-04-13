ΗΠΑ: Απειλούν με αναχαίτιση και κατάσχεση όποιο πλοίο προσπαθήσει να «σπάσει» τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν

Ο αμερικανικός στρατός παρείχε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον αποκλεισμό που αναμένεται να τεθεί σε ισχύ αργότερα τη Δευτέρα.

Ανέφερε ότι θα επιβάλει αποκλεισμό στον Κόλπο του Ομάν και στην Αραβική Θάλασσα ανατολικά του Στενού του Ορμούζ και ότι θα ισχύει για όλη την κυκλοφορία πλοίων ανεξαρτήτως σημαίας, ανέφερε η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ σε προκαταρκτικό σημείωμα προς τους ναυτικούς που είδε το Reuters τη Δευτέρα.

«Οποιοδήποτε σκάφος εισέρχεται ή εξέρχεται από την αποκλεισμένη περιοχή χωρίς άδεια υπόκειται σε αναχαίτιση, εκτροπή και σύλληψη», ανέφερε το σημείωμα.

«Ο αποκλεισμός δεν θα εμποδίσει την ουδέτερη διέλευση μέσω του Στενού του Ορμούζ από ή προς μη ιρανικούς προορισμούς».

Το σημείωμα προς τους ναυτικούς ανέφερε ότι ένα ουδέτερο πλοίο ενδέχεται να εξακολουθεί να υπόκειται σε έρευνα για να διαπιστωθεί η παρουσία λαθραίου φορτίου, προσθέτοντας ότι θα επιτρέπονται επίσης ανθρωπιστικές αποστολές, συμπεριλαμβανομένων τροφίμων, ιατρικών εφοδίων και άλλων βασικών αγαθών, υπό την προϋπόθεση ότι θα γίνει έλεγχος.