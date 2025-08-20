ΗΠΑ: Άγριος ξυλοδαρμός γυναίκας σε συναυλία στην Καλιφόρνια – Την άφησε αναίσθητη και ξύπνησε στο ιατρείο του σταδίου (Βίντεο)

Ένα σοκαριστικό γεγονός που έγινε viral έλαβε χώρα σε συναυλία στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ όταν άνδρας επιτέθηκε με μανία σε γυναίκα η οποία έχασε τις αισθήσεις της από τα χτυπήματα.

Ο άνδρας φαίνεται στο βίντεο να χτυπάει αβοήθητη γυναίκα σε μια συναυλία των Rüfüs Du Sol στο διάσημο στάδιο της Πασαντίνα, «Rose Bowl». Η γυναίκα, Σέλμπι Έλστον από την Αριζόνα, σοκάρει με την μαρτυρία της σε ανάρτηση στο Facebook τονίζοντας ότι έχασε τις αισθήσεις της και ξύπνησε στο κέντρο πρώτων βοηθειών του σταδίου.

Όπως αναφέρει η ίδια, όλα άρχισαν όταν ο αρραβωνιαστικός της έριξε κατά λάθος το ποτό του σε έναν άλλο θεατή. Ο άνδρας έφυγε οργισμένος για να επιστρέψει αργότερα φωνάζοντας έχοντας επιθετικές διαθέσεις κατά του αρραβωνιαστικού της Έλστον. Η Έλστον, μητέρα τριών παιδιών, μπήκε στην μέση για να προστατεύσει τον σύντροφο της, όμως ο επιτιθέμενος ξέσπασε, ρίχνοντάς την στις κερκίδες και χτυπώντας την ξανά και ξανά, ακόμα και αφού είχε χάσει τις αισθήσεις της, όπως δείχνει το βίντεο. Χτύπησε επίσης τον αρραβωνιαστικό της και σε άλλο ένα άτομο της παρέας της.

«Αυτός ο άνδρας με χτύπησε στο πρόσωπο! Έχασα εντελώς τις αισθήσεις μου και το πρόσωπό μου ήταν γεμάτο αίμα», έγραψε η γυναίκα που πέρασε το υπόλοιπο της συναυλίας στο ιατρικό κέντρο του χώρου, αλλά κατάφερε να επιστρέψει με ασφάλεια στο ξενοδοχείο της, όπως είπε. This isn’t my usual kind of content, but this behavior is abhorrent anywhere — much less at a show. A longtime follower was brutally attacked over an accidentally spilled drink this weekend during Rüfüs Du Sol at the Rose Bowl and needs help identifying this person.



Ένας εκπρόσωπος της Αστυνομίας της Πασαντίνα στην Καλιφόρνια επιβεβαίωσε ότι έχει κατατεθεί αστυνομική αναφορά για το περιστατικό, αλλά δεν έχει συλληφθεί κανένας ύποπτος, με τον άνδρα ο οποίος της επιτέθηκε να τρέχει μέσα στο πλήθος και να χάνεται.

«Γνωρίζουμε για τα βίντεο. Θα ακολουθήσουμε επιθετικά κάθε στοιχείο. Η εικόνα του υπόπτου είναι αρκετά καθαρή, οπότε είμαι αρκετά σίγουρη ότι θα τον ταυτοποιήσουμε», δήλωσε η Λίσα Ντερντεριάν, υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων της πόλης της Πασαντίνα.

Οι Rüfüs Du Sol εξέδωσαν δήλωση σχετικά με την επίθεση: «Ζούμε για να προσφέρουμε στους θαυμαστές μας στιγμές που μπορούν να συγκεντρωθούν και να γιορτάσουν με ασφάλεια. Είμαστε συγκλονισμένοι από την πράξη βίας που έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της έναρξης της συναυλίας το Σάββατο», σύμφωνα με τη δήλωση που μεταδόθηκε από το Rolling Stone.