“Ιθάκη”: Εσείς θα διαβάσετε το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα;
“Ιθάκη”: Εσείς θα διαβάσετε το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
“Ιθάκη”: Εσείς θα διαβάσετε το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΔΙΕΘΝΗ

Ινδονησία: Στους 442 έφτασε ο απολογισμός των νεκρών από τις πλυμμύρες – 646 τραυματίες

Χιλιάδες κάτοικοι παραμένουν εγκλωβισμένοι

Ινδονησία: Στους 442 έφτασε ο απολογισμός των νεκρών από τις πλυμμύρες – 646 τραυματίες
BASARNAS
DEBATER NEWSROOM

Ο απολογισμός από τις πλημμύρες και τις κατολισθήσεις του εδάφους στην Ινδονησία έφθασε τους 442 νεκρούς, σύμφωνα με νεότερη καταμέτρηση που δημοσιοποίησε σήμερα η εθνική υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών.

Περίπου 646 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί και άλλοι 402 εξακολουθούν να θεωρούνται αγνοούμενοι, ενώ οι αρχές προσπαθούν ακόμη να φθάσουν σε ορισμένες ζώνες του νησιού Σουμάτρα, από τις περιοχές που επλήγησαν περισσότερα, όπου χιλιάδες κάτοικοι έχουν εγκλωβιστεί και στερούνται απαραίτητων εφοδίων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΔΙΕΘΝΗ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ