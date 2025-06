Θρήνος επικρατεί στην Ινδία μετά την πτώση του αεροσκάφους της Air India στο Αχμενταμπάντ την Πέμπτη 12/6.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της Αστυνομίας από την πτώση 290 άτομα έχασαν τη ζωή τους, ενώ δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής γνωστό πόσα από αυτά ήταν στο αεροπλάνο και πόσα ήταν στον χώρο που έπεσε και έσπειρε τον θάνατο.

Παράλληλα, συνεχίζονται οι έρευνες στο σημείο της τραγωδίας από τα διασωστικά πληρώματα που επιχειρούν, ενώ έχει ξεκινήσει και η μεγάλη έρευνα για τα αίτια της πτώσης του αεροπλάνου.

New CCTV footage emerges of the Air India 787 as it took off from Ahmedabad. It also appears to show smoke (or dust) as the aircraft lifted off from the runway. pic.twitter.com/8ytjZCDOP1