IDF: Ομάδα μαχητών της Χεζμπολάχ εντοπίστηκαν σε χριστιανική περιοχή του Λιβάνου – Δείτε βίντεο

Συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό οι επιχειρήσεις του στρατού του Ισραήλ στο Λίβανο με την τελευταία ανακοίνωση του IDF να κάνει λόγο για στρατιωτική επιχείρηση σε χριστιανική περιοχή στα νότια της χώρας.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει επίσημη πηγή του στρατού του Ισραήλ, “στρατεύματα της 300ής Ταξιαρχίας, υπό τη διοίκηση της 146ης Μεραρχίας, επιχειρούν στο νότιο Λίβανο στο πλαίσιο της προωθημένης αμυντικής προσπάθειας.

Κατά τη διάρκεια μιας επιχείρησης, οι δυνάμεις εντόπισαν μια τρομοκρατική ομάδα της Χεζμπολάχ να εισέρχεται σε μια τοποθεσία σε χριστιανική περιοχή στο νότιο Λίβανο. Μετά την αναγνώριση, τα στρατεύματα κατεύθυναν ένα μαχητικό αεροσκάφος της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας, το οποίο έπληξε και εξάλειψε την τρομοκρατική ομάδα.

Η παρουσία τρομοκρατών στην περιοχή αποτελεί ένα ακόμη παράδειγμα κυνικής εκμετάλλευσης πολιτικών υποδομών για τρομοκρατική δραστηριότητα από τη Χεζμπολάχ προσθέτει ο ισραηλινός στρατός. ΠΗΓΗ: IDF

Τα στρατεύματα των IDF θα συνεχίσουν να επιχειρούν για να ενισχύσουν την προωθημένη αμυντική γραμμή και να δράσουν κατά της ανασύστασης της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ” καταλήγει η ανακοίνωση.

Ο IDF έδωσε στην δημοσιότητα φωτογραφίες αλλά και βίντεο από την χερσαία επιχείρηση των ισραηλινών στρατευμάτων.

Νέο σφυροκόπημα στη Βηρυτό

Η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία εξαπέλυσε σήμερα το πρωί νέα πλήγματα στα νότια προάστια της Βηρυτού, προπύργιο της Χεζμπολάχ, έχοντας ήδη προειδοποιήσει ότι θα πλήξει χρηματοπιστωτικό ίδρυμα το οποίο συνδέεται με την οργάνωση

Το Ισραήλ σφυροκοπά ασταμάτητα τον Λίβανο από τότε που η φιλοϊρανική οργάνωση έσυρε τη χώρα στον περιφερειακό πόλεμο με το Ιράν στις 2 Μαρτίου. Σχεδόν 400 άνθρωποι έχουν χάσει έκτοτε τη ζωή τους.

Στήλες καπνού υψώνονταν από τα νότια προάστια, που έχουν εγκαταλειφθεί από μεγάλο μέρος των κατοίκων τους, σύμφωνα με οπτικό υλικό του AFPTV.

Τουλάχιστον τρία πλήγματα στοχοθέτησαν τα νότια προάστια, σύμφωνα με το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων Ani και το AFPTV.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι «τώρα πλήττει τις υποδομές της Χεζμπολάχ στην περιοχή Νταχιέχ» (προάστιο στα αραβικά).