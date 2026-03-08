IDF: Ισχυρίζεται ότι σκότωσε 3 διοικητές των Φρουρών της Επανάστασης στην Βηρυτό – Κόλαση στην Τεχεράνη από τα πλήγματα σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις

Τα εκατέρωθεν χτυπήματα ανάμεσα σε Ιράν και Ισραήλ συνεχίζονται από το απόγευμα της Κυριακής (8/3) καθώς η κατάσταση κλιμακώνεται ώρα με την ώρα.

Ο ισραηλινός στρατός αναφέρει σε ανακοίνωση του ότι σκότωσε πέντε άτομα με το πλήγμα που επέφερε σε ξενοδοχείο στη Βηρυτό, μεταξύ των οποίων φέρονται να περιλαμβάνονται τρεις διοικητές της επίλεκτης Δύναμης Κουντς των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν.

Νωρίτερα, το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου είχε ανακοινώσει ότι ισραηλινή αεροπορική επιδρομή έπληξε το κέντρο της Βηρυτού και «ένα δωμάτιο ξενοδοχείου» στη Ραούς, δημοφιλή τουριστικό προορισμό.

Αρχικά, το υπουργείο ανέφερε ότι τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι δέκα τραυματίστηκαν.

Τώρα, ο ισραηλινός στρατός έδωσε στη δημοσιότητα τα ονόματα πέντε ανθρώπων που σκοτώθηκαν στην επίθεση: των διοικητών της Δύναμης Κουντς, Ματζίντ Χασίνι, Αλί Ρεζά Μπι-Αζάρ και Αχμάντ Ρασουλί, καθώς και των Χοσεΐν Αχμαντλού και Αμπού Μοχάμαντ Αλί, τους οποίους ο στρατός χαρακτήρισε ως στέλεχος των υπηρεσιών πληροφοριών και εκπρόσωπο της Χεζμπολάχ στο Σώμα Παλαιστίνης, αντίστοιχα.

🔴The IDF eliminated 5 senior commanders in the IRGC Quds Force’s Lebanon Corps in a precise strike in Beirut pic.twitter.com/GAtUaggrwJ— Israel Defense Forces (@IDF) March 8, 2026

Ο Λίβανος ανακοίνωσε ότι τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν από το πλήγμα, αυξάνοντας τον απολογισμό των νεκρών που έχει φθάσει τους 394 μέσα σε μια εβδομάδα, όπως ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Υγείας. Σ’ αυτούς περιλαμβάνονται 83 παιδιά και 42 γυναίκες.

Το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου δεν αναφέρει χωριστά τους νεκρούς μεταξύ των αμάχων και του στρατιωτικού προσωπικού.

Σύμφωνα με το υπουργείο, 1.130 άνθρωποι έχουν εξάλλου τραυματισθεί από τα πλήγματα με στόχο την πρωτεύουσα και τα προάστιά της, καθώς και τον νότιο και τον ανατολικό Λίβανο.

«Στοχοθετούνται άμαχοι, όχι στρατιωτικοί και στρατιωτικές εγκαταστάσεις», όπως υποστηρίζει το Ισραήλ, δήλωσε ο υπουργός Υγείας του Λιβάνου Ρακάν Νασρεντίν. «Στοχοθετούν σπίτια, διασώστες, τον τομέα της υγείας», συνέχισε προσθέτοντας ότι «οι σφαγές εντάθηκαν τις τελευταίες 48 ώρες».

Ο εκπρόσωπος των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων Ναντάβ Σοσάνι δήλωσε στη διάρκεια ενημέρωσης των δημοσιογράφων πως το Ισραήλ έχει σκοτώσει μέχρι στιγμής περίπου 200 μαχητές της Χεζμπολάχ. Η Χεζμπολάχ δεν έχει ανακοινώσει απολογισμό.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν σήμερα ότι δύο ισραηλινοί στρατιώτες σκοτώθηκαν στο νότιο Λίβανο. Είναι οι πρώτοι νεκροί του ισραηλινού στρατού από την έναρξη του πολέμου.

Εξάλλου, περισσότεροι από μισό εκατομμύριο άνθρωποι έχουν εκτοπισθεί από τα ισραηλινά πλήγματα στον Λίβανο, σύμφωνα με σημερινό απολογισμό των λιβανικών αρχών.

Συνολικά έχουν καταγραφεί 517.000 εκτοπισμένοι, από τους οποίους περισσότεροι από 117.000 φιλοξενούνται σε κέντρα υποδοχής, δήλωσε η υπουργός Κοινωνικών Υποθέσεων Χανίν Σάγεντ στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Στο μεταξύ, δύο ισραηλινά πλήγματα είχαν σήμερα στόχο τον παλαιστινιακό καταυλισμό Άιν ελ-Χέλουε στο νότιο Λίβανο, τον μεγαλύτερο καταυλισμό παλαιστινίων προσφύγων του Λιβάνου, μετέδωσε το επίσημο λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων.

Στις φλόγες η Τεχεράνη

Σε βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου φαίνονται τα αποτελέσματα της επίθεσης που έγινε σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις του Ιράν το βράδυ του Σαββάτου προς ξημερώματα Κυριακής (8/3).

Στην περιοχή του Σαχράν πραγματοποιήθηκαν τα πλήγματα, με τις φλόγες κυριολεκτικά να έχουν καταπιεί τα πάντα. Σε άλλο βίντεο, φαίνεται μια τεράστια μάζα φωτιάς και καπνού, που θυμίζει σε μικρότερη κλίμακα το λεγόμενο «μανιτάρι».

Προσοχή σκληρές εικόνες: I wouldn’t wish this on any country 💔 https://t.co/gdmw5WBMQw pic.twitter.com/purFbRWN66— Mario Nawfal (@MarioNawfal) March 8, 2026

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι από το χτύπημα υπήρξε διαρροή πετρελαίου στους δρόμους της Τεχεράνης, ενώ αναφορές θέλουν μέρος του πετρελαίου να έχει χυθεί και στους υπονόμους της πόλης με αποτέλεσμα να σημειώνονται εκρήξεις σε διάφορα σημεία της πόλης. WATCH: Exploding oil pipes created fire barriers on the roads of Tehran after strikes on energy infrastructure. pic.twitter.com/DtSrQh0jbA— Clash Report (@clashreport) March 8, 2026

Σε βίντεο του Al Jazeera, φαίνονται οι φλόγες να επεκτείνονται σε όλο το μήκος των κεντρικών δρόμων της ιρανικής πρωτεύουσας. Video shows fires burning along the streets of the Iranian capital after oil spilled from depots destroyed by Israeli strikes leaked into parts of Tehran’s sewage system. pic.twitter.com/EXA0PT1bLF— Al Jazeera Breaking News (@AJENews) March 8, 2026

Σημειώνεται ότι από το χτύπημα στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις οι καπνοί που εκλύονται είναι σύμφωνα με τους ειδικούς τοξικοί, ενώ υπάρχουν φόβοι ότι μπορεί να προκαλέσουν ακόμη και όξινη βροχή. آثار باران دودآلود پس از آتش‌سوزی حملات دیشب به انبارهای سوخت در #تهران

تصاویر دریافتی از شهروندان،‌ یکشنبه ۱۷ اسفند#Iran #Tehran pic.twitter.com/nyGTsK7L9c— Vahid Online (@Vahid) March 8, 2026

Σαουδική Αραβία: Δύο νεκροί από στρατιωτικό βλήμα σε κατοικημένη περιοχή

Μια επίθεση σε κτίριο κατοικιών στη Σαουδική Αραβία είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον δύο ατόμων και τον τραυματισμό δώδεκα άλλων το απόγευμα της Κυριακής (8/3), σύμφωνα με την υπηρεσία πολιτικής άμυνας.

Η επίθεση έπληξε ένα συγκρότημα κτιρίων στην επαρχία Αλ-Χαρτζ, σύμφωνα με την υπηρεσία.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση η υπηρεσία πολιτικής Άμυνας:

Πτώση στρατιωτικού βλήματος σε κατοικημένη περιοχή προκάλεσε δύο θανάτους και τον τραυματισμό 12 ατόμων στην επαρχία Αλ-Χαρτζ.

Ο επίσημος εκπρόσωπος της Πολιτικής Άμυνας δήλωσε ότι την Κυριακή, 8 Μαρτίου 2026, οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας ανταποκρίθηκαν σε περιστατικό πτώσης στρατιωτικού βλήματος σε κατοικημένο χώρο που ανήκει σε εταιρεία συντήρησης και καθαρισμού στην επαρχία Αλ-Χαρτζ.

Από το περιστατικό σκοτώθηκαν δύο άτομα, υπήκοοι Ινδίας και Μπανγκλαντές, ενώ τραυματίστηκαν 12 άτομα υπηκοότητας Μπανγκλαντές. Προκλήθηκαν επίσης υλικές ζημιές.

Ο εκπρόσωπος τόνισε ότι οι προσπάθειες στόχευσης αμάχων αποτελούν σαφή παραβίαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου.

Ιράν: Θα πλήξουμε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στην περιοχή αν το Ισραήλ επιτεθεί σε ενεργειακές υποδομές

Ο ιρανικός στρατός προειδοποιεί ότι θα στοχεύσει πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στην περιοχή εάν το Ισραήλ συνεχίσει να πλήττει ενεργειακές υποδομές στην Ισλαμική Δημοκρατία.

«Οι κυβερνήσεις των ισλαμικών χωρών αναμένεται να προειδοποιήσουν το εγκληματικό αμερικανικό κράτος και το άγριο σιωνιστικό καθεστώς για τέτοιες δειλές και απάνθρωπες ενέργειες το συντομότερο δυνατό», δήλωσε στην κρατική τηλεόραση ο Εμπραχίμ Ζολφαγκαρί, εκπρόσωπος της κεντρικής στρατιωτικής διοίκησης του Ιράν.

«Διαφορετικά, παρόμοια μέτρα θα ληφθούν στην περιοχή και αν μπορείτε να αντέξετε πετρέλαιο πάνω από 200 δολάρια το βαρέλι, συνεχίστε αυτό το παιχνίδι», πρόσθεσε.