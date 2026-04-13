Ιαπωνία: Ξανά σε φάση εκρηκτικής δραστηριότητας το ηφαίστειο Σακουρατζίμα (βίντεο)

Ένα ηφαίστειο στη νότια Ιαπωνία εισήλθε σε φάση εκρηκτικής δραστηριότητας αυτό το Σαββατοκύριακο για δεύτερη φορά σε τέσσερις μήνες, εκτοξεύοντας όγκους τέφρας, έγινε γνωστό από τη μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας και από τοπικά ΜΜΕ.

Το Σακουρατζίμα, ένα από τα πιο ενεργά ηφαίστεια της χώρας, εισήλθε σε φάση εκρηκτικής δραστηριότητας το απόγευμα του Σαββάτου, με αποτέλεσμα να υψωθεί καπνός σε ύψος άνω των 3.400 μέτρων, ανέφερε η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ιαπωνίας.

Absolutely incredible footage captures a powerful, explosive eruption at Japan’s Sakurajima today.



📹tomozo_902/IG pic.twitter.com/UO3TmamGVH— Weather Monitor (@WeatherMonitors) April 12, 2026

An eruption at Japan’s Sakurajima volcano sent an ash plume more than 3,000 meters into the sky in its first activity since December. 🌋 pic.twitter.com/iUFWsGHFP3— AccuWeather (@accuweather) April 11, 2026

Πρόκειται για την πρώτη μεγάλη έκρηξη από τη 13η Δεκεμβρίου, σύμφωνα με την εφημερίδα Yomiuri Shimbun.