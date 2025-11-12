Η πρωτότυπη κατά παραγγελία τσάντα, η οποία είχε κατασκευαστεί για την αείμνηστη ηθοποιό Τζέιν Μπίρκιν που έγινε είδωλο της μόδας, παρουσιάστηκε σήμερα στους εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης στην Ιαπωνία από την ιαπωνική εταιρεία που την αγόρασε για το ποσό-ρεκόρ των 8,6 εκατομμυρίων ευρώ σε δημοπρασία του οίκου Sotheby’s στο Παρίσι νωρίτερα φέτος.

Λέγεται ότι η ιδέα για την πρώτη τσάντα Birkin γεννήθηκε όταν η Γαλλοβρετανίδα ηθοποιός και τραγουδίστρια κάθισε δίπλα στον πρόεδρο του οίκου Hermes Ζαν-Λουί Ντιμά σε μια πτήση το 1984 και του είπε ότι η ίδια,ως νέα μητέρα που ήταν, χρειάζεται μια τσάντα που να έχει στυλ αλλά να είναι και πρακτική.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Ντιμά σχεδίασε άμεσα την ορθογώνια τσάντα με θήκες για να χωράνε τα μπιμπερό.

Αφότου η Μπίρκιν παρέλαβε την τσάντα που φτιάχτηκε ειδικά για τις ανάγκες της, η εταιρεία ξεκίνησε να κατασκευάζει μικρότερου μεγέθους εκδοχές της θρυλικής τσάντας που σύντομα σημείωσαν μεγάλη επιτυχία και πωλήσεις χάρη στις οποίες επεκτάθηκε η εταιρεία.

Ο Σινσούκε Σακιμότο, συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας μεταπώλησης μεταχειρισμένων ειδών πολυτελείας Valuence Japan, που αγόρασε την Birkin, είπε ότι η σχεδίαση της τσάντας αντιπροσωπεύει τη φιλοσοφία της εταιρείας.

«Πιστεύουμε ότι τα προϊόντα δεν θα πρέπει να κρίνονται ανάλογα με την τιμή τους, αλλά μέσα από τις ιστορίες που περιλαμβάνουν τη φιλοσοφία και τις αξίες της φίρμας. Με άλλα λόγια, θα πρέπει να κρίνονται από τη σημασία τους», είπε.

Η Valuence σκοπεύει να εκθέτει την πολύτιμη αγορά της σε μουσεία και σχετικούς χώρους παρά να την πουλήσει εκ νέου, διευκρίνισε.

Η ίδια η Μπίρκιν δημοπράτησε την τσάντα το 1994 για να στηρίξει την Sidaction, μια γαλλική φιλανθρωπική οργάνωση που συγκεντρώνει χρήματα για την καταπολέμηση του AIDS.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ