Ιαπωνία: Ο πρωθυπουργός Ισίμπα αποφάσισε να παραιτηθεί
Η κυβερνητική συμμαχία υπό το Φιλελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα έχασε την πλειοψηφία της
Ο πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Σιγκέρου Ισίμπα αποφάσισε να παραιτηθεί ώστε να αποφύγει διαίρεση στο κυβερνών Φιλελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα, μετέδωσε σήμερα το δημόσιο δίκτυο NHK.
Η κυβερνητική συμμαχία υπό το Φιλελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα έχασε την πλειοψηφία της στην άνω βουλή σε εκλογές που έγιναν τον Ιούλιο.
