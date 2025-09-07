Επιστροφή Τσίπρα: Ρεαλιστικό comeback ή ευσεβής πόθος; Ψήφισε Εδώ
Ιαπωνία: Ο πρωθυπουργός Ισίμπα αποφάσισε να παραιτηθεί

Η κυβερνητική συμμαχία υπό το Φιλελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα έχασε την πλειοψηφία της

Ιαπωνία: Ο πρωθυπουργός Ισίμπα αποφάσισε να παραιτηθεί
GETTY AsiaPac POOL
Ο πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Σιγκέρου Ισίμπα αποφάσισε να παραιτηθεί ώστε να αποφύγει διαίρεση στο κυβερνών Φιλελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα, μετέδωσε σήμερα το δημόσιο δίκτυο NHK.

Η κυβερνητική συμμαχία υπό το Φιλελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα έχασε την πλειοψηφία της στην άνω βουλή σε εκλογές που έγιναν τον Ιούλιο.

