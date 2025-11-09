Ιαπωνία: Εξέδωσε προειδοποίηση για τσουνάμι μετά από σεισμό 6,7 βαθμών

Η μετεωρολογική υπηρεσία της Ιαπωνίας εξέδωσε σήμερα προειδοποίηση για τσουνάμι έπειτα από σεισμό 6,7 βαθμών που σημειώθηκε ανοιχτά του βορειοανατολικού τμήματος της χώρας.

Ο σεισμός σημειώθηκε στις 17:03 τοπική ώρα (10:03 ώρα Ελλάδος) ανοιχτά του νομού Ιουατέ, και υπάρχει κίνδυνος για τσουνάμι ύψους έως ενός μέτρου, σύμφωνα με την ίδια πηγή, την οποία επικαλέστηκε το AFP.

NO TSUNAMI THREAT TO THE PHILIPPINES



There is no tsunami threat to the Philippines after a magnitude 6.7 earthquake struck off the east coast of Honshu, Japan, at 4:04 PM, Nov. 9, 2025, according to PHIVOLCS.



COURTESY: PHIVOLCS pic.twitter.com/imjXIi3pDt— GMA Integrated News (@gmanews) November 9, 2025

BREAKING: A 6.7 magnitude earthquake has triggered a tsunami warning in Japan, according to NHK News. pic.twitter.com/HNrJP19RgI— Dhruv Mishra (@DhruvMishra1607) November 9, 2025

Σύμφωνα με το δημόσιο δίκτυο NHK, το οποίο επικαλέστηκε το Reuters, η Ιαπωνία εξέδωσε σήμερα προειδοποίηση για τσουνάμι για τον νομό Ιουατέ, στο βόρειο τμήμα της χώρας, καλώντας τους κατοίκους να μείνουν μακριά από παράκτιες περιοχές.

Το τσουνάμι αναμένεται να είναι περίπου ενός μέτρου, πρόσθεσε το NHK.