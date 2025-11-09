Κρητική βεντέτα: Έχει ασχοληθεί σοβαρά το ελληνικό κράτος;
Κρητική βεντέτα: Έχει ασχοληθεί σοβαρά το ελληνικό κράτος; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Κρητική βεντέτα: Έχει ασχοληθεί σοβαρά το ελληνικό κράτος; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΔΙΕΘΝΗ

Ιαπωνία: Εξέδωσε προειδοποίηση για τσουνάμι μετά από σεισμό 6,7 βαθμών

Οι κάτοικοι καλούνται να μείνουν μακριά από παράκτιες περιοχές

Ιαπωνία: Εξέδωσε προειδοποίηση για τσουνάμι μετά από σεισμό 6,7 βαθμών
DEBATER NEWSROOM

Η μετεωρολογική υπηρεσία της Ιαπωνίας εξέδωσε σήμερα προειδοποίηση για τσουνάμι έπειτα από σεισμό 6,7 βαθμών που σημειώθηκε ανοιχτά του βορειοανατολικού τμήματος της χώρας.

Ο σεισμός σημειώθηκε στις 17:03 τοπική ώρα (10:03 ώρα Ελλάδος) ανοιχτά του νομού Ιουατέ, και υπάρχει κίνδυνος για τσουνάμι ύψους έως ενός μέτρου, σύμφωνα με την ίδια πηγή, την οποία επικαλέστηκε το AFP.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με το δημόσιο δίκτυο NHK, το οποίο επικαλέστηκε το Reuters, η Ιαπωνία εξέδωσε σήμερα προειδοποίηση για τσουνάμι για τον νομό Ιουατέ, στο βόρειο τμήμα της χώρας, καλώντας τους κατοίκους να μείνουν μακριά από παράκτιες περιοχές.

Το τσουνάμι αναμένεται να είναι περίπου ενός μέτρου, πρόσθεσε το NHK.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΔΙΕΘΝΗ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ