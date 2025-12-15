Η νέα ζωή του Μπασάρ αλ Άσαντ στη Ρωσία: Τα μαθήματα οφθαλμολογίας και η εκμάθηση ρωσικών

Στροφή στην οφθαλμολογία, την οποία έχει σπουδάσει κι έχει εργαστεί στο παρελθόν, φαίνεται πως έκανε ο Μπασάρ αλ Άσαντ, ένα χρόνο μετά την ανατροπή του.

Σύμφωνα με την Guardian, που επικαλείται πηγές με γνώση των κινήσεων της οικογένειας, ο πρώην πρόεδρος της Συρίας, που κατέφυγε στη Ρωσία μετά την ανατροπή του, παρακολουθεί μαθήματα οφθαλμολογίας σε αίθουσες διδασκαλίας στη Μόσχα. Όπως ανέφερε φίλος της οικογένειας Άσαντ, «μαθαίνει ρωσικά και φρεσκάρει ξανά τις γνώσεις του στην οφθαλμολογία».

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, πρόκειται για ένα πεδίο που τον ενδιέφερε πάντα και δεν ασχολείται ξανά με αυτό για λόγους βιοπορισμού, καθώς «προφανώς δεν έχει ανάγκη τα χρήματα».

Ήσυχη ζωή πολυτελείας

Η οικογένεια Άσαντ φέρεται να ζει πλέον μια ήσυχη ζωή πολυτελείας, κυρίως στη Μόσχα και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Σύμφωνα με δύο πηγές με γνώση των συνθηκών διαβίωσής τους, οι Άσαντ είναι πιθανό να διαμένουν στη Ρουμπλιόβκα, μια από τις πιο ακριβές και φυλασσόμενες περιοχές της Μόσχας, γνωστή ως «καταφύγιο» της ρωσικής ελίτ. Στην ίδια περιοχή φέρεται να ζει και ο πρώην πρόεδρος της Ουκρανίας, Βίκτορ Γιανουκόβιτς, ο οποίος διέφυγε από το Κίεβο το 2014.

Παρά τις δυτικές κυρώσεις που επιβλήθηκαν το 2011, μετά τη βίαιη καταστολή των διαδηλώσεων στη Συρία, η οικογένεια Άσαντ δεν αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα. Μεγάλο μέρος της περιουσίας της μεταφέρθηκε εγκαίρως στη Μόσχα, όπου δεν μπορούσαν να την «αγγίξουν» οι δυτικές ρυθμιστές Αρχές.

Η οικονομική άνεση των Άσαντ, ωστόσο, δεν συνοδεύεται πλέον από επιρροή. Σύμφωνα με τις πηγές της εφημεριδας, η οικογένεια έχει αποκοπεί πλήρως τόσο από τα συριακά αλλά και τα ρωσικά δίκτυα στα οποία κινούνταν στο παρελθόν.

Ο Άσαντ διέφυγε από τη Δαμασκό μαζί με τους γιους του τις πρώτες πρωινές ώρες της 8ης Δεκεμβρίου 2024, καθώς Σύροι αντάρτες πλησίαζαν την πρωτεύουσα από τον βορρά και τον νότο. Τους υποδέχθηκε ρωσική στρατιωτική συνοδεία και μεταφέρθηκαν στη ρωσική αεροπορική βάση Χμεϊμίμ, από όπου αναχώρησαν αεροπορικώς από τη χώρα.

Μάλιστα, δεν προειδοποίησε ούτε τα μέλη της ευρύτερης οικογένειάς του ούτε στενούς συμμάχους του καθεστώτος για την επικείμενη κατάρρευση, αφήνοντάς τους να τα βγάλουν πέρα μόνοι τους.

Τους πρώτους μήνες μετά τη διαφυγή των Άσαντ, οι πρώην σύμμαχοι του καθεστώτος δεν απασχολούσαν ιδιαίτερα τον Μπασάρ. Η οικογένεια συγκεντρώθηκε στη Μόσχα για να στηρίξει την Άσμα, τη βρετανικής καταγωγής πρώην πρώτη κυρία της Συρίας, η οποία έπασχε από λευχαιμία επί σειρά ετών και της οποίας η κατάσταση είχε καταστεί κρίσιμη.

Η Άσμα λάμβανε θεραπεία στη Μόσχα πριν από την πτώση του καθεστώτος Άσαντ. Σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει τις λεπτομέρειες της υγείας της, η πρώην πρώτη κυρία έχει αναρρώσει μετά από πειραματική θεραπεία υπό την εποπτεία των ρωσικών υπηρεσιών ασφαλείας.

Η πρόσβαση του Άσαντ στα μέσα ενημέρωσης και η δημόσια παρουσία του περιορίζεται αυστηρά από τις ρωσικές αρχές.