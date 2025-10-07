Η Γκρέτα Τούνμπεργκ απαντά στον Τραμπ: «Εκτιμώ το ενδιαφέρον του για την ψυχική μου υγεία»

Η Γκρέτα Τούνμπεργκ, με ανάρτηση στο Instagram, απάντησε στο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος μιλώντας σε δημοσιογράφους χθες, Δευτέρα (06/10), ισχυρίστηκε ότι πρέπει να τη δει γιατρός, καθώς έχει «προβλήματα θυμού».

Η 22χρονη Σουηδή ακτιβίστρια στην ανάρτηση της έγραψε: «Άκουσα ότι ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε για άλλη μια φορά τις κολακευτικές του απόψεις για τον χαρακτήρα μου και εκτιμώ το ενδιαφέρον του για την ψυχική μου υγεία»

«Θα δεχόμουν ευγενικά οποιεσδήποτε συστάσεις έχετε για την αντιμετώπιση αυτών των λεγόμενων «προβλημάτων διαχείρισης θυμού», καθώς – κρίνοντας από το εντυπωσιακό ιστορικό σας – φαίνεται ότι και εσείς τα αντιμετωπίζετε».

Ντόναλντ Τραμπ για Γκρέτα Τούνγκμπεργκ: «Είναι απλώς μια ταραχοποιός»

Οι δημοσιογράφοι ρώτησαν τον Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με την απέλαση της Γκρέτα Τούνγκμπεργκ και άλλων φιλοπαλαιστινίων ακτιβιστών που προσπάθησαν να σπάσουν τον θαλάσσιο αποκλεισμό της Γάζας από το Ισραήλ.

«Είναι απλώς μια ταραχοποιός», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, αναφερόμενος στη Σουηδή ακτιβίστρια. «Εννοείς ότι δεν ασχολείται πλέον με το περιβάλλον, τώρα ασχολείται με αυτό;».

«Έχει πρόβλημα διαχείρισης θυμού, νομίζω ότι πρέπει να δει γιατρό», συνέχισε ο Τραμπ. «Είναι τόσο θυμωμένη, είναι τόσο τρελή».