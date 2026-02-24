Η FedEx ζητά πλήρη επιστροφή δασμών από την κυβέρνηση Ντόναλντ Τραμπ

Στη δικαιοσύνη προσέφυγε η εταιρεία ταχυμεταφορών και επιμελητείας FedEx καταθέτοντας αγωγή κατά της κυβέρνησης των ΗΠΑ, διεκδικώντας την επιστροφή δασμών που είχε καταβάλει βάσει ενός νόμου έκτακτων εξουσιών της περιόδου Τραμπ. Το Ανώτατο Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών είχε πρόσφατα κρίνει ότι η χρήση αυτού του νόμου για την επιβολή δασμών ήταν παράνομη.

Τη Δευτέρα (23/02) κατατέθηκε η αγωγή στο αμερικανικό Δικαστήριο Διεθνούς Εμπορίου στη Νέα Υόρκη, όπου η FedEx ζητάει «πλήρη επιστροφή» όλων των δασμών που κατέβαλε βάσει του Νόμου περί Διεθνών Εκτάκτων Οικονομικών Εξουσιών (IEEPA). Η αγωγή στρέφεται εναντίον της υπηρεσίας Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων, η οποία ανήκει στο υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, μετά την έναρξη της δεύτερης θητείας του, επικαλέστηκε τον νόμο IEEPA για να επιβάλει δασμούς σε δεκάδες εμπορικούς εταίρους, χωρίς την έγκριση του Κογκρέσου. Ωστόσο, το Ανώτατο Δικαστήριο αποφάνθηκε την Παρασκευή (20/02) ότι ο νόμος δεν δίνει στον πρόεδρο το δικαίωμα να επιβάλλει μονομερώς τέτοιους δασμούς.

Οι δικαστές δεν αποφάνθηκαν εάν η κυβέρνηση οφείλει να επιστρέψει τους δασμούς στους εισαγωγείς, παραπέμποντας το ζήτημα σε κατώτερα δικαστήρια για εκδίκαση.

Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης χαρακτήρισαν την αγωγή της FedEx ως την πρώτη σημαντική εταιρική προσφυγή από αμερικανική εταιρεία μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου. Η εταιρεία ταχυμεταφορών και logistics υποστήριξε ότι υπέστη οικονομική ζημία καταβάλλοντας δασμούς που πλέον έχουν κριθεί παράνομοι.

Μετά την απόφαση του δικαστηρίου, αναλυτές προέβλεψαν κύμα αγωγών για την επιστροφή των δασμών. Σύμφωνα με εκτιμήσεις του Πανεπιστημίου της Πενσυλβάνια, το συνολικό ποσό των πιθανών επιστροφών θα μπορούσε να φτάσει περίπου 175 δισεκατομμύρια δολάρια, δηλαδή περίπου το 2,5% του ομοσπονδιακού προϋπολογισμού των ΗΠΑ.