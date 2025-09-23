Η Χαμάς εκτέλεσε σε δημόσια θέα τρεις Παλαιστίνιους «συνεργάτες του Ισραήλ» – Δείτε το βίντεο

Τρεις Παλαιστίνιους που κατηγορήθηκαν ως “συνεργάτες του Ισραήλ” εκτέλεσε σε δημόσια θέα η Χαμάς, με βίντεο που διακινήθηκε μέσω Telegram, να καταγράφει τη διαδικασία.

Στο βίντεο φαίνονται ένοπλοι άνδρες με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους να στέκονται πάνω από τρεις Παλαιστινίους με δεμένα μάτια, γονατισμένους στο πάτωμα με τα χέρια δεμένα πίσω από την πλάτη.

Hamas publicly executed three Palestinians yesterday.



Mehdi Hasan? Not a word.



Ana Kasparian? Not a word.



Cenk Uygur? Not a word.https://t.co/J2Pesl9tPF— Eyal Yakoby (@EYakoby) September 23, 2025

Μιλώντας στο πλήθος που φώναζε “Αλλάχ Ακμπάρ“, ένας από τους ένοπλους περιέγραψε τους άνδρες ως “συνεργάτες που πρόδωσαν την πατρίδα τους και έδωσαν το χέρι στην κατοχή για να σκοτώσουν τον λαό τους“. Οι τρεις Παλαιστίνιοι εκτελέστηκαν με πυροβολισμούς στο κεφάλι και στο σώμα.

Σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης, η Χαμάς έβαλε χειρόγραφα στα αραβικά πάνω στα πτώματα στα οποία αναγραφόταν: “Η προδοσία σας δεν θα μείνει ατιμώρητη. Σας περιμένει σκληρή τιμωρία“.

Το ισραηλινό μέσο ενημέρωσης Ynet ανέφερε ότι σε ένα άλλο χαρτί που είχε τοποθετηθεί σε ένα από τα πτώματα αναγραφόταν το μήνυμα: “Μισθοφόροι του σπαθιού – ήρθε η ώρα να σας κόψουμε τα κεφάλια“.

Σύμφωνα με τη Χαμάς, στην εκτέλεση συμμετείχαν μέλη άλλων δύο τρομοκρατικών οργανώσεων, της Ισλαμική Τζιχάντ και των ταξιαρχιών των Μουτζαχεντίν.