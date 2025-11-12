Η Amazon κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις για την πώληση κούκλων του σεξ με παιδική εμφάνιση

Η σουηδική κυβέρνηση ανακοίνωσε σήμερα πως κάλεσε την Amazon και άλλες πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου σε μια συνάντηση προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις σχετικά με την πώληση κούκλων του σεξ με παιδική εμφάνιση.

Αυτή η απόφαση λαμβάνει χώρα αφού η σουηδική οργάνωση προάσπισης των δικαιωμάτων των παιδιών ChildX ανακοίνωσε τη Δευτέρα πως κατέθεσε μήνυση σε βάρος του αμερικανικού κολοσσού διαδικτυακού εμπορίου και άλλων δύο ιστότοπων που πωλούσαν αυτές τις κούκλες στη Σουηδία, κρίνοντας πως αυτό αντίκειται στους νόμους για τη σεξουαλική εκμετάλλευση ανηλίκων.

Σύμφωνα με τη ΜΚΟ, η πώληση τέτοιων προϊόντων σε διεθνείς πλατφόρμες ενέχει τον κίνδυνο να κανονικοποιηθούν οι σεξουαλικές επιθέσεις εναντίον παιδιών και να αυξηθεί η ζήτηση για περιεχόμενα που εκμεταλλεύονται παιδιά.

Η υπουργός Κοινωνικών Υπηρεσιών της Σουηδίας κάλεσε τους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, όπως και τους οργανισμούς προάσπισης των δικαιωμάτων των παιδιών και άλλες αρχές σε μια συνάντηση την 28η Νοεμβρίου, προκειμένου να συζητήσουν τους τρόπους για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος.

«Πρέπει να εξερευνήσουμε μαζί τις δυνατότητες να τερματιστεί η ύπαρξη αυτών των κούκλων», δήλωσε η υπουργός Κοινωνικών Υπηρεσιών Καμίλα Βάλτερσον Γκρόνβαλ, σε ένα δελτίο Τύπου.

Η Amazon δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων πως θα συμμετάσχει στη συνάντηση και πως απέσυρε τα εν λόγω προϊόντα.

«Εφαρμόζουμε αυστηρές πολιτικές και οδηγίες στον τομέα των προϊόντων για ενήλικες και απαγορεύουμε αυστηρά την παιδική πορνογραφία», δήλωσε ένας εκπρόσωπος Τύπου της Amazon.

Η ChildX αξιώνει η Amazon να αναλάβει περαιτέρω τις ευθύνες της σχετικά με τα προϊόντα που πωλούνται στις πλατφόρμες της.

Η μήνυση της ΜΚΟ κατατέθηκε αφού η πλατφόρμα Shein, ιδρυθείσα στην Κίνα, απειλήθηκε με αναστολή λειτουργίας στη Γαλλία έπειτα από την ανακάλυψη στον ιστότοπό της κούκλων του σεξ με παιδική εμφάνιση και όπλων κατηγορίας Α.